익산시, '기업119 동행단' 가동…기업 현장 고충 해소

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국가산단·제2·3산단 등 50여 차례 방문·경영 애로 수렴

복합 민원 부서 협업·전담 공무원 1대1 배정으로 후속 관리



[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시는 기업 현장의 경영 애로와 행정 문제를 신속하게 해결하기 위해 '프리패스 기업 119 동행단'을 구성해 상시 운영하고 있다고 13일 밝혔다.

동행단은 불필요한 규제와 절차를 줄이는 '프리패스', 긴급한 고충에 즉각 대응하는 '기업 119', 시와 기업이 동반 성장하는 '동행단'의 의미를 담은 현장 행정 전담 조직이다.

프리패스 기업 119 동행단 입주기업 간담회[사진=익산시] 2026.11.13 lbs0964@newspim.com

주요 운영 체계는 산업단지와 개별 기업을 찾아가는 현장 밀착형 발굴, 복합 민원을 한 번에 해결하는 부서 간 협업, 접수부터 처리와 제도 개선까지 추적하는 애로사항 이력 관리 등이다.

시는 기업 유치와 함께 기존 향토기업이 지역에 안정적으로 뿌리내리고 성장하도록 돕는 사후 관리와 체감형 지원이 중요하다는 판단에 따라 사업을 추진했다.

최정호 익산시장과 동행단 관계자들은 익산국가산업단지, 제2일반산업단지에 이어 최근 제3일반산업단지를 방문해 입주기업 대표들의 의견을 들었다.

지금까지 50여 차례 현장을 찾아 인력 채용과 판로 개척의 어려움, 노후 산업단지 주차난, 도로 정비 등 기업들이 겪는 고충을 수렴했다.

동행단은 부서 간 협업을 통해 즉시 처리가 가능한 사안은 현장에서 대안을 제시하고 있다. 중장기 검토가 필요한 복합 민원은 전담 공무원을 1대1로 배정해 처리 과정을 지속적으로 관리하며 기업들의 호응을 얻고 있다.

시는 현장 소통을 정례화하고 기업과의 소통 간극을 좁혀 기업하기 좋은 환경을 조성할 방침이다.

양경진 익산시 청년경제국장은 "기업이 살아야 지역 경제가 살고, 기업의 경쟁력이 곧 익산의 미래 성장동력"이라며 "탁상행정을 벗어나 기업 현장에서 피부로 와닿는 실질적인 행정 서비스를 제공해 기업하기 좋은 도시 익산을 완성하겠다"고 말했다.

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