또 주말 서울 마라톤…시민들 불만↑

15일 광화문~잠실 구간 대회…최근 2달 서울서 62개 대회 열려

시민 불편 누적…교통 취약자·배달 종사자·종교시설도 불편 호소

[서울=뉴스핌] 나병주 송은정 기자 = 주말마다 서울 곳곳에서 마라톤 대회가 열리면서 시민들의 불만이 커지고 있다.

13일 뉴스핌 취재를 종합하면 이달 말까지 매주 주말 서울에서 마라톤 대회가 열린다. 이중 일부 대회는 서울 도심 교통을 통제하고 열린다.

지난 12일 서울 중구의 한 버스정류장에 설치된 마라톤 관련 안내문. [사진=나병주 기자]

일요일인 오는 14일 열리는 '2026 MBN 서울마라톤'은 약 21㎞를 달리는 하프코스가 광화문광장에서 출발해 잠실종합운동장에서 끝난다. 대회 당일 오전 4시부터 낮 12시까지 해당 구간 도로 교통이 순차적으로 통제된다. 같은 대회 10㎞를 달리는 코스는 잠실종합운동장에서 출발해 지하철 8호선 가락시장역을 찍고 출발점으로 돌아온다.

토요일인 오는 21일에는 '2026 아식스 서울신문 고프리런' 대회가 열린다. 이 대회는 여의도에서 출발해 서강대교를 건너 지하철 6호선 광흥창역을 반환하는 코스로 짜여 있다. 하루 뒤인 오는 22일에도 여의도~서강대교~광흥창역 구간을 달리는 '2026 자이스 스마일 레이스' 대회가 열린다.

문제는 가을철 잦은 도심 마라톤으로 시민 불만이 누적돼 있다는 점이다. 마라톤 대회 일정 공유 사이트 '마라톤GO'에 따르면 지난 9월부터 지난 8일까지 서울에서 주말과 공휴일에 개최된 것으로 등록된 마라톤·러닝대회는 총 62개다. 매주 평균 6개 이상의 대회가 열린 셈이다.

경기 성남시에서 서울 중구 남대문 인근 직장으로 출근하는 30대 유모 씨는 지난 8일 마라톤으로 인해 회사에 지각했다고 토로했다. 유씨는 "마라톤 때문에 지각했는데 앞으로는 전날 회사 근처에 숙소라도 잡아야 하나 싶다"며 "안 그래도 사람이 많은 서울에서 시민들에게 불편을 끼치면서까지 이렇게 자주 마라톤을 개최해야 하는지 모르겠다"고 지적했다.

광고대행사에 근무하는 강모(33) 씨도 "직업 특성상 주말 출근이 잦은데 요즘 마라톤 때문에 출근길이 막히는 일이 많다"며 "주말에도 일하는 직장인이 생각보다 많은 만큼 대회 개최 빈도를 조정했으면 좋겠다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 15일 오전 서울 광화문광장에서 열린 '2026 서울마라톤'에서 참가자들이 힘차게 달리고 있다. 2026.03.15 khwphoto@newspim.com

교통 취약자와 배달 종사자, 종교시설도 불편을 호소한다. 서울 종로구에서 만난 70대 김모 씨는 "노인들은 버스를 타고 나서야 노선이 우회한다는 사실을 알게 된다"며 "버스가 우회하면서 불편을 겪고 있다"고 토로했다.

광진구 주민 50대 여성 고모 씨는 "택배 기사나 배달에 종사하는 분들의 고충이 크다"며 "오토바이조차 지나가지 못하도록 통제하면서 배달 종사자들은 생업에 지장을 받기도 한다"고 지적했다.

서울 중구의 한 교회 관계자는 "오전 9시에 시작하는 1부 예배와 마라톤 시간대가 겹쳐 성도들이 불편을 겪고 있다"며 "교회 근처 버스정류장을 이용할 수 없어 지하철로 와야 하는데 역에서 교회까지 10분 정도 걸어야 해 연세가 많은 성도들이 힘들어한다"고 설명했다.

한편 경찰은 서울시 등 관계기관과 협의체를 구성해 2027년 도심 마라톤대회 일정과 코스, 교통우회 등 안전관리계획을 논의할 예정이다.

yuniya@newspim.com