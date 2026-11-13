전북도, 아데카코리아 추가 투자 유치…반도체 소재 생산기반 확충

AI 핵심 요약beta
- 전북특별자치도는 13일 아데카코리아가 완주 2공장에 900억원을 추가 투자한다고 밝혔다.
- 아데카코리아는 2028년 7월까지 반도체 전구체 생산시설을 증설하고 20명을 채용할 계획이다.
- 전구체 국내 생산으로 원가 절감과 안정적 공급, 지역 고용 창출이 기대된다.
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커패시터용 전구체 국내 생산 추진·2030년까지 신규 인력 20명 채용
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도는 아데카코리아㈜가 완주 2공장에 900억원을 추가 투자해 반도체 핵심 소재 생산시설을 증설하는 내용의 투자협약을 체결했다고 13일 밝혔다.
아데카코리아는 완주군 봉동읍 완주산업단지 내 2공장에 생산시설을 확충하고 2030년까지 신규 인력 20명을 채용할 계획이다. 2026년 12월 착공해 2028년 7월 완공한 뒤 생산설비 구축과 시운전을 거쳐 가동할 예정이다.
증설 시설에서는 반도체 핵심 부품인 커패시터의 유전막 형성에 쓰이는 전구체를 생산한다. 전구체는 반도체 미세화와 고집적화에 대응하는 핵심 소재로 높은 기술력과 품질관리, 안정적인 공급과 지속적인 기술개발이 요구된다.
기존 수입 소재를 국내에서 직접 생산하면 생산원가를 절감하고 고객사 요구에 신속하게 대응할 수 있을 것으로 기대된다. 안정적인 제품 공급도 기대된다.
아데카코리아는 1991년 완주군에 설립된 일본 ADEKA 그룹의 한국법인이다. 플라스틱 첨가제와 반도체 전자재료 등을 생산하며 2025년 기준 매출액 약 3648억원, 종업원 260명 규모의 중견기업이다. 2006년 반도체 소재 생산을 시작해 기술력과 품질 경쟁력을 쌓아왔다.
도는 이번 투자가 반도체 핵심 소재의 국내 생산기반 확대와 지역 고용 창출, 산업구조 고도화에 기여할 것으로 보고 있다.
유희숙 도 기업유치지원실장은 "아데카코리아가 올해 두 차례에 걸쳐 전북에 추가 투자를 결정한 것은 전북의 산업 인프라와 투자환경에 대한 신뢰를 보여주는 의미 있는 성과"라며 "앞으로도 기업의 지속적인 성장과 추가 투자가 지역경제 발전으로 이어질 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com