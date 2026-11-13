임실군, 농업보조율 상향·예산 확대…농가 경영 부담 완화

2027년 자체 농업보조율 40%서 45~50%로 상향 반영

농업예산 비중 22.26% 편성·민선9기 내 25% 확대 목표



[임실=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 임실군은 농가의 영농비 부담을 덜기 위해 군 자체 농업보조사업 보조율을 높이고 농업 분야 투자를 확대하는 내용을 2027년도 본예산안에 반영했다고 13일 밝혔다.

군은 농자재 가격 상승, 농촌 고령화, 인력 부족으로 어려움을 겪는 농업인의 경영 안정과 경쟁력 강화를 위해 기존 40%인 자체 농업보조사업 보조율을 45%로 높이고 일부 사업은 50%까지 상향했다.

농업보조율 상향 안내 포스터[사진=임실군] 2026.11.13 lbs0964@newspim.com

이번 조정은 농업을 지역경제의 핵심 산업으로 보는 한득수 군수의 농정철학을 예산에 반영한 조치다. 농업인의 부담을 줄이고 투자를 늘리는 민선9기 농정의 출발점으로 삼겠다는 취지다.

축산농가 출신인 한 군수는 사료값과 농자재 가격 상승, 일손 부족 등 현장의 어려움을 바탕으로 농업인의 실질적인 부담 경감에 정책의 초점을 맞추고 있다. 보조율 상향과 농업예산 확대를 통해 농업을 지역 발전의 중심에 두겠다는 구상이다.

보조율 상향의 핵심은 농업인의 자부담을 줄여 지원사업 참여 문턱을 낮추는 데 있다. 비용 때문에 농자재나 농기계 지원사업 신청을 망설였던 농가의 참여를 확대하고 안정적인 영농 기반을 마련할 계획이다.

사업별로 수도작·밭작물 농기계 지원, 시설과채류 육묘 지원 등의 보조율은 기존 40%에서 45%로 높아졌다. 염소 기자재 지원 등 일부 사업은 40%에서 50%로 상향해 사업비의 절반을 군이 부담하도록 했다.

군은 이번 조정을 시작으로 민선9기 임기 동안 보조율이 50% 미만인 자체 농업보조사업의 지원 비율을 단계적으로 높일 방침이다. 모든 군 자체 농업보조사업의 보조율을 50% 이상으로 확대하는 것이 목표다.

농업인이 필요한 지원을 받을 때 비용의 절반 이상을 군이 부담해 농가 경영 안정에 대한 책임을 강화하겠다는 의미다.

농업 분야 재정 투자도 늘린다. 군은 2027년도 본예산안 기준 전체 일반회계 예산의 22.26%를 농업예산으로 편성했으며 민선9기 임기 내 이 비중을 25%까지 확대할 계획이다.

예산 확대가 단순한 규모 증가에 그치지 않도록 농업 현장의 의견과 사업별 지원 효과, 수요를 면밀히 검토할 예정이다. 이를 바탕으로 농업인이 실제로 체감할 수 있는 사업을 중심으로 투자를 늘려 나갈 방침이다.

군은 보조율 상향과 예산 확대를 통해 임실 농업의 경쟁력과 농가소득을 높여 군정방침인 '풍요로운 농업경제'를 실현할 계획이다. 농업이 지역 발전을 이끄는 핵심 동력으로 자리 잡도록 지원한다는 구상이다.

한득수 군수는 "농업은 지역경제를 지탱하고 농촌의 미래를 이어가는 핵심 산업"이라며 "민선9기 내 농업보조율 50% 확대와 농업예산 비중 25% 달성을 목표로 농업인이 체감할 수 있는 지원을 꾸준히 늘려 나가겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com