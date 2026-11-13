고창 신재효문학상, 황윤희 '녹두장군과 호 아저씨' 당선

AI 핵심 요약beta
- 고창군은 13일 황윤희 작가의 작품을 문학상 당선작으로 선정했다
- 당선작은 역사적 상처를 넘어 가족의 이해와 화해를 그렸다
- 당선작은 내년 3월 다산북스를 통해 출간될 예정이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
응모작 지난해 대비 4배 이상 증가·고창 소재 창작 관심 확대
[고창=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 고창군은 황윤희 작가의 '녹두장군과 호 아저씨'를 제6회 고창 신재효문학상 당선작으로 선정했다고 13일 밝혔다.
심사는 이성아, 김종광, 박영진, 손홍규, 정지아 등 문인 5명이 맡았으며 당선작에는 상금 5000만원이 수여된다.
올해는 지난해보다 4배 이상 많은 작품이 접수됐다. 고창 소재 창작에 전국 문학인들의 관심이 높아지면서 신재효문학상의 성장 가능성을 보여줬다.
'녹두장군과 호 아저씨'는 고창을 배경으로 베트남전쟁 참전용사인 노인과 베트남 출신 며느리, 손자의 이야기를 담았다. 동학농민혁명과 베트남전쟁의 역사적 상처를 조명하고 세대와 문화의 갈등을 넘어 가족이 서로 이해하고 화해하는 과정을 그렸다.
황 작가는 경북 봉화 출신으로 건국대학교 국어국문학과를 졸업했다. 2013년 제3회 6·15 통일문학상 단편소설 부문에서 '나의 지니, 파르티잔 김 씨'로 대상을 받았다. 안성신문사 편집국 부국장을 역임했으며 2022년부터 2026년 6월까지 안성시의원으로 활동했다.
심덕섭 고창군수는 "역사의 아픔을 넘어 서로를 이해하고 화해하는 이야기가 많은 독자에게 깊은 울림을 전할 것으로 기대한다"고 말했다. 이어 고창의 역사와 문화가 문학작품으로 탄생하고 지역의 매력을 널리 알릴 수 있도록 노력하겠다고 밝혔다.
당선작은 내년 3월 중 다산북스를 통해 출간될 예정이다.
lbs0964@newspim.com