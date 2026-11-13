군포시 '2026년 지역사회보장협의체 성과보고회' 성황리 개최

AI 핵심 요약beta
- 군포시는 12일 지역사회보장협의체 성과보고회를 개최했다
- 협의체 활성화 유공자 21명에게 표창을 수여했다
- 복지기금 178만8650원을 취약계층 16가구 난방비로 지원한다
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한대희 시장 "민관 협력 바탕으로 시민이 체감하는 복지 만들어 갈 것"
[군포=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 군포시는 지난 12일 시청 본관 대회의실에서 '2026년 군포시지역사회보장협의체 성과보고회'를 개최했다고 13일 밝혔다.
군포시가 주최하고 군포시지역사회보장협의체가 주관한 이번 행사는 올 한 해 지역복지 증진에 힘쓴 위원과 관계자들의 노고를 격려하고 민관 협력을 통해 거둔 성과와 현장 실천 사례를 공유하기 위해 마련됐다.
기념식에서는 협의체 활성화에 기여한 유공자 21명에게 표창이 수여됐다. 모금활동 우수 동협의체로는 금정동(경기도지사 표창)과 재궁동(감사패)이 각각 선정됐으며 우수 협력기관에는 군포시장애인종합복지관이 이름을 올렸다. 또한 장애인·복지나눔·노인분과가 우수분과로 수상한 데 이어 장애인분과와 복지나눔분과의 실천 사례 발표가 진행됐다.
특히 복지나눔분과는 희망나눔 경매와 바자회를 통해 조성한 복지기금 178만 8650원을 기탁했다. 이 기금은 복지기관 추천을 받은 관내 취약계층 16가구의 겨울철 난방비로 지원될 예정이다.
협의체 공공위원장인 한대희 군포시장은 "이웃의 어려움을 세심히 살피고 나눔을 실천해 주신 위원 여러분께 깊이 감사드린다"며 "민관의 긴밀한 협력을 바탕으로 시민이 일상에서 체감할 수 있는 따뜻한 복지를 만들어 가겠다"고 말했다.
박성희 민간 공동위원장은 "올 한 해의 성과는 각자의 자리에서 이웃을 위해 마음과 힘을 모아 주신 모든 분이 함께 만든 결실"이라며 "앞으로도 이웃 곁을 지키는 든든한 협의체로 함께하겠다"고 전했다.
1141world@newspim.com