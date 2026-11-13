사천시, 축동면에 스마트복합쉼터 개소…관광·지역경제 활성화 기대

AI 핵심 요약beta
- 사천시는 13일 축동면 만남의광장 스마트복합쉼터 운영을 시작했다.
- 쉼터에는 전기차 충전시설과 태양광 발전시설 등이 설치됐다.
- 시는 쉼터를 지역 특산품과 관광 정보를 알리는 공간으로 활용할 방침이다.
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이용객 편의와 경제 효과 기대
[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 사천을 오가는 길목에 지역 특산품과 관광 정보를 만날 수 있는 새로운 거점이 마련됐다.
사천시는 축동면 사다리 일대 만남의광장에 스마트복합쉼터를 조성하고 본격적인 운영을 시작했다고 13일 밝혔다.
이 사업은 국토교통부 주관 '2024년 스마트복합쉼터 조성사업'으로 총사업비 40억 원을 투입돼 약 2년에 걸쳐 진행됐다. 도로 이용자에게 휴식과 문화 공간을 함께 제공하도록 설계된 사업으로 국토교통부는 선정 지자체에 개소당 국비 20억 원을 지원했다.
만남의 광장에는 화장실 리모델링, 전기차 충전시설, 태양광 발전시설, 주차 안내 시스템 등이 설치됐다. 또한 소공원이 새로 조성됐고 지역 특산품을 판매할 수 있는 공간이 연면적 99㎡ 규모로 신축됐다.
시는 스마트복합쉼터를 단순한 휴게 공간을 넘어 관광지, 특산물, 문화행사 등 지역 정보를 알리는 장소로 활용할 방침이다.
복합쉼터은 국도 3호선이 지나는 사천IC 인근에 위치한다. 사천시는 이용객의 편의를 높이는 동시에 지역 경제 활성화에도 기여할 것으로 보고 있다.
박동식 시장은 "이번 스마트복합쉼터 준공으로 국도 이용객과 지역 주민들에게 안전한 휴식 공간을 제공하게 됐다"고 말했다.
m25322532@newspim.com