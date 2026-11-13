사천시, 소나무재선충병 대책 사업 시작…"100ha 산림 수종전환"

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50% 감염 소나무림, 벌채 후 조림

산림 복원과 경제적 가치 회복 목표

[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 사천시가 소나무 집단 고사 지역을 다른 숲으로 바꿔 재선충병의 재확산 가능성을 낮추는 작업을 시작한다.

시는 '2027년 소나무재선충병 수종전환 사업'을 추진하며 다음달 11일까지 사업 신청을 접수한다고 13일 밝혔다.

경남 사천시 조도리 일원[사진=사천시]2026.11.13

이번 사업은 소나무재선충병 감염률이 50% 이상인 소나무림을 대상으로 기존 소나무를 모두베기한 뒤 재선충병에 취약하지 않은 다른 수종을 심는 방식으로 진행된다. 감염된 산림을 정비하는 동시에 산림의 생태적 기능과 경제적 가치를 회복하는 데 그 목적을 두고 있다.

우선 피해가 집중된 곤양면과 서포면을 대상지로 검토한다. 전체 사업 규모는 100ha이며 산림소유자의 동의서 제출 면적이 1ha 이상인 구역을 대상으로 선정심의위원회 심의를 거쳐 최종 사업지를 확정한다.

사업에 참여하는 산림소유자는 벌채되는 입목을 원목생산업자와 매매계약을 맺어 매각할 수 있다. 다만 실제 수익은 입목의 상태와 계약 조건에 따라 달라질 수 있다.

벌채 후에는 소나무가 아닌 다른 수종을 심는 조림사업을 사천시가 시행하며 산주에게 별도의 조림 비용을 부담시키지 않는다. 조림 수종은 산주 의견을 반영해 정하되 묘목 수급 사정 등에 따라 일부 조정될 수 있다.

소나무재선충병은 현재 감염된 나무를 치료하는 방법이 없어 감염 전 예방주사와 감염목의 신속한 제거가 중요한 방제 수단으로 알려져 있다. 산림청도 올해 전국적으로 3126ha를 대상으로 안전한 다른 수종으로 바꾸는 수종전환 방제를 실시했다.

시 역시 피해가 심한 서포면·곤양면에 수종전환을 중심으로 한 집중 방제를 적용하고 고사목 제거와 예방주사를 병행할 계획이다. 이번 사업은 산주 동의 확보와 이후 조림지 관리가 함께 이뤄져야 실질적인 산림 복원으로 이어질 수 있다.

m25322532@newspim.com