주민·행정 한뜻으로 일냈다…거창군, 송전선로 경과대역서 '완전 제외'

AI 핵심 요약beta
- 거창군은 11일 신장수~무주영동 송전선로 후보지에서 최종 제외됐다
- 입지선정위원회는 덕유산·백두대간 생태축 보전 요구를 수용했다
- 북상면 반대대책위는 25일 경과 공유 후 공식 해산할 예정이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[거창=뉴스핌] 정철윤 기자 = 경남 거창군(북상·고제·위천면 일원)을 관통할 우려가 제기됐던 '신장수~무주영동 송전선로 건설사업' 후보 경과대역에서 거창군이 마침내 최종 제외됐다.
이는 민·관이 합심해 백두대간 생태축 보전과 주민 생존권 사수에 나선 결실이다.
지난 11일 무주군 드림연수원에서 열린 한국전력공사 주관 제7차 입지선정위원회에서 사업 대상 구역 내 동부 지역인 거창군, 함양군, 김천시를 후보 경과대역에서 완전히 제외하는 안건이 최종 의결됐다.
이날 회의는 거창군 위원 4명을 포함한 입지선정위원들이 참석한 가운데 열렸으며 '송전선로 후보 경과대역 선정 안건'을 심의했다.
위원회는 덕유산 국립공원과 백두대간, 생태자연도 1등급 권역이 밀집한 거창군 통과의 부당성을 최종 수용하며 후보 경과대역 제외를 확정 지었다.
당초 이 사업은 신장수 변전소와 무주영동개폐소를 직선거리 약 56.7km로 연결하는 대규모 국책사업으로, 5개 도 8개 시·군(31개 읍·면·동)이 대상지로 묶이면서 지역 사회에 큰 파장을 일으켰다.
특히 거창군 북상면, 고제면, 위천면 일부가 후보지에 포함되자 주민들은 즉각 반대대책위원회를 꾸리고 행정과 연대해 강력한 저지 활동을 펼쳐왔다.
지역 최대 현안이 해결됨에 따라 주민들도 평온한 일상으로 돌아간다.
그동안 투쟁의 구심점 역할을 해온 '북상면 송전선로 반대대책위원회'는 오는 25일 북상면 행정복지센터에서 위원과 주민들이 참석한 가운데 그간의 경과를 공유하고 대책위를 공식 해산하는 해단식을 열 예정이다.
거창군은 향후에도 이 같은 지역 현안이 발생할 경우 주민들의 의견을 적극 경청하고 민·관이 합심해 해결해 나갈 방침이다.
yun0114@newspim.com