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[퇴근길 정치 픽] 최민희 '李 탄핵 반대' 파장…김민석 감찰 지시에 '분당급' 내홍

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AI 핵심 요약

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  • 최민희·이성윤·한민수 최고위원이 13일 최고위 불참과 쇄신 촉구 기자회견을 했다
  • 친청계는 최민희 감찰을 지시한 김민석 대표를 비판하며 윤리감찰을 요구했다
  • 친명계는 친청계 집단행동을 비판하고 최민희 제명 등 강력 징계를 촉구했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

친청 최민희·이성윤·한민수, 최고위 불참하고 회견...金 직격
민주당 지도부 "최고위 불참은 책임 방기"
친명계 혁신회의 "최민희, 제명해야"

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 최민희 더불어민주당 최고위원의 이재명 대통령 관련 발언 논란에 따른 김민석 대표의 윤리감찰 지시가 친명(친이재명)계와 친청(친정청래)계의 정면충돌로 번지고 있다.

친청계 최고위원 3명이 공식 최고위원회의에 불참하고 김 대표를 비판하는 기자회견을 열자 당 지도부와 친명계에서도 강하게 반발하면서 분당 위기가 거론될 정도의 전면전 양상이다. 

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 이성윤·한민수·최민희 더불어민주당 최고위원이 13일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 당 쇄신 촉구 기자회견을 마친뒤 취재진 질문에 답하고 있다. 2026.11.13 jk31@newspim.com

◆친청계 최고위원 3명, 최고위 불참…"감찰 대상은 김민석"

최민희·이성윤·한민수 최고위원은 13일 국회 소통관에서 긴급 기자회견을 열고 김 대표의 당 운영 방식을 비판하며 쇄신을 촉구했다. 이들은 같은 시간 열린 최고위원회의에도 참석하지 않았다.

한 최고위원은 김 대표의 최 최고위원 윤리감찰 지시에 대해 "동료 최고위원에게는 기다렸다는 듯 윤리감찰 지시를 하면서 사전에 전후 사정도 묻지 않았다"라고 비판했다.

이어 "최 최고위원을 향한 윤리감찰 지시는 명백히 여론의 방향을 돌려보기 위한 악의적인 프레임 전환 시도에 불과하다는 의혹이 일고 있다"며 "지금 윤리감찰을 할 대상은 김민석 대표"라고 강조했다.

이 최고위원은 신천지 교인 집단 입당 의혹 조사 과정에서 정청래 전 대표를 겨냥한 표적 조사가 이뤄졌다는 의혹을 제기하고 조사 결과의 전면 공개를 요구했다.

또 조희대 대법원장 탄핵과 종부세 개편 문제를 거론하며 "일방적 결정과 통보만 있을 뿐"이라며 지도부의 의사결정 방식을 비판했다.

김민석 대표는 이날 최고위원회의 직후 기자들과 만나 친청계 최고위원들이 자신에 대한 윤리감찰을 요구한 데 대한 입장을 묻는 질문에 별다른 답변을 하지 않은 채 자리를 떠났다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 최민희 더불어민주당 의원이 13일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 현안 관련 기자회견을 마친 뒤 이동하고 있다. 최 의원은 이날 이재명 대통령이 윤석열 전 대통령의 탄핵에 반대했다는 취지로 발언해 논란이 일고 있는 데 대해 "일문일답 과정에서 헷갈린 점이 있었던 모양"이라며 재차 해명했다. 2026.11.13 jk31@newspim.com

◆최민희 "전화 한 통 없었다"…윤리감찰 절차에 불만

이번 갈등은 전날 최 최고위원이 지난달 비공개 당원 간담회에서 이 대통령이 윤석열 전 대통령 탄핵에 반대했다는 취지로 발언한 사실이 알려지면서 불거졌다.

청와대는 즉각 강유정 수석대변인 명의로 "이재명 대통령이 윤석열 전 대통령 탄핵에 반대했다는 최 의원의 전언은 사실무근이다. 강한 유감을 표한다"며 불쾌감을 숨기지 않았다.

이후 김 대표는 최 최고위원의 일련의 언행 논란과 관련해 당 윤리감찰단에 감찰 조사를 지시했다.

최 최고위원은 이날 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "이 대통령은 2024년 12월 3일 내란 이후 일관되게 윤석열 탄핵을 주장했고 관철시켰다"며 "이것이 팩트"라고 말했다. 발언이 혼동된 이유에 대해서는 "헷갈렸다"고 설명했다.

특히 윤 전 대통령 탄핵 반대 발언에 대해서는 "한덕수 탄핵에 반대했다는걸 잘못 말한 것 같다"고 해명했다.

김 대표의 감찰 지시에 대해서는 "윤리감찰 지시한 부분에 대해서 사전에 정황을 물어봤으면 좋았을 것"이라며 "전화 한 통 없었다"고 불만을 표출했다.

한 최고위원도 이날 뉴스공장 유튜브에서 "감찰 지시는 징계에 들어가겠다는 것"이라며 "이게 무슨 일인지, 착각한 것인지 최소한 한 번은 물어봐야 하는 것 아니냐"고 했다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 김민석 더불어민주당 대표가 13일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의를 마친 뒤 이동하고 있다. 2026.11.13 jk31@newspim.com

◆박성준 "매우 부적절한 집단행동"…친명계는 최민희 제명 요구

반면 민주당 지도부는 친청계 최고위원들의 집단적인 회의 불참을 강하게 비판했다.

박성준 민주당 수석대변인은 이날 최고위원회의 이후 기자들과 만나 최고위원 3명의 별도 기자회견에 대해 민주당 역사에서 전례를 찾기 어려운 일이라고 지적했다.

박 수석대변인은 "당을 분열시키는 매우 부적절한 집단행동"이라며 "민주당은 최고위원회를 통해 의사결정을 한다. 최고위원들이 자신의 의견을 충분히 이야기하고 논쟁과 격론을 벌이는 자리가 최고위원회"라고 했다.

최 최고위원에 대한 감찰에 대해서도 이 대통령의 윤 전 대통령 탄핵 관련 발언 자체가 중대한 사안이라며 윤리감찰단의 조사 결과를 지켜봐야 한다는 입장을 밝혔다.

친명 성향 모임인 더민주전국혁신회의도 이날 성명을 내고 최 최고위원에 대한 강력한 징계를 촉구했다.

혁신회의는 "최민희 최고위원의 대통령 관련 발언에 청와대가 사실무근이라며 강한 유감을 표명했다"며 "최 최고위원의 발언은 해명과 사과만으로 끝낼 사안이 아니다. 정치적 책임을 분명히 해야 한다"고 밝혔다.

이어 "조사를 통해 중대한 징계 사유에 해당하는 것으로 확인된다면 무너진 당의 명예와 신뢰를 바로 세우기 위해 제명으로 책임을 물어야 한다"고 요구했다.

chogiza@newspim.com

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'젠슨 황 스캔들' 불똥 튄 백악관? [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 젠슨 황 엔비디아 전 최고경영자(CEO)와 중국 정보요원 의혹 여성 간의 불륜 스캔들 파장이 백악관에 번지며, 도널드 트럼프 대통령의 핵심 참모들이 이번 정치적 난맥상의 책임을 하워드 러트닉 상무장관에게 돌리기 시작했다. 12일(현지시간) 밤 월스트리트저널(WSJ)은 사안에 정통한 복수의 소식통을 인용해 러트닉 장관이 반도체 수출 통제를 지연시킨 행보, 퇴임하는 황 전 CEO와의 오랜 친분, 그리고 기존 행정부 인사들과의 불화 등을 이유로 행정부 내부의 집중 포화를 맞고 있다고 보도했다. 2026년 9월 2일(현지시간) 미국 노스캐롤라이나주 채플힐에서 열린 주요 20개국(G20) 혁신 장관 회의에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)(좌)와 악수하는 하워드 러트닉 미국 상무부 장관의 모습. [사진=로이터 뉴스핌] 러트닉 장관을 향한 압박은 황 전 CEO의 스캔들이 대통령 내각으로까지 번지고 있음을 보여준다. 소식통들에 따르면 이날 트럼프 대통령의 일부 참모들은 러트닉 장관을 둘러싼 내부의 거센 비판을 어떻게 수습할지 논의했다. 트럼프 대통령의 일부 정치적 측근들은 이미 대통령에게 러트닉 장관의 경질 방안을 건의한 것으로 전해졌다. 백악관은 성명을 통해 트럼프 대통령이 "상무장관과 그가 현대 역사상 가장 혁신적인 상무장관으로서 직무를 수행할 능력에 대해 전폭적인 신뢰를 유지하고 있다"고 밝혔으나, 추가 논평 요청에는 응하지 않았다. 상무부와 재무부 대변인 역시 논평을 거부했다. 비판론자들은 상무부가 미국산 인공지능(AI) 반도체의 동남아시아 수출 단속을 가로막으면서, 중국 정보원으로 의심받는 앨리스 황 같은 인물이 엔비디아와 사업할 수 있는 틈을 열어줬다고 지적한다. 실제로 상무부는 2024년부터 앨리스 황이 임원으로 있던 메가스피드 인터내셔널(이하 '메가스피드')의 반도체 수출통제 규정 위반 여부를 조사해 왔지만 블랙리스트(수출통제 명단) 등재까지는 나아가지 않아 국무부와 국가안보회의(NSC) 관계자들의 불만을 샀다. 현재 법무부는 앨리스 황과 연관된 다수의 수사를 주도하고 있다. 러트닉 장관은 트럼프 행정부 내에서 황 전 CEO와 가장 가까운 인사 중 한 명으로, AI 정책 결정 시 수시로 그에게 자문하고 그를 미국의 위대한 경영자 중 한 명으로 치켜세웠다. 황 전 CEO 역시 지난해 "러트닉은 행정부에서 내가 가장 자주 대화하는 인물"이라고 밝혔으며, 상무부는 이 발언 영상을 공식 소셜미디어에 게시하기도 했다. 트럼프 대통령의 일부 측근들은 러트닉 장관이 수출 통제에 소극적으로 대응함으로써 엔비디아와 황 전 CEO에게 방패막이 역할을 해줬다고 대통령과 고위 참모들에게 호소해 왔다. 정작 트럼프 대통령 본인도 중국 기업들이 미국산 반도체에 계속 의존하도록 만드는 것이 더 중요하다는 황 전 CEO의 논리에 동조하며 고강도 수출 제한에 반대해 왔고, 황 전 CEO의 불륜 사실을 보고받고도 조치를 취하지 않았다. 그럼에도 참모들은 지난해 관세 정책 혼선 등에 대한 기존 불만까지 더해 러트닉 장관에게 이번 사태의 책임을 집중시키는 모양새다. 행정부의 갈등은 최근 백악관 집무실 회의에서 폭발했다. 소식통들에 따르면 이 자리에서 스콧 베선트 재무장관과 고위 관리들은 상무부가 중국 및 안보 우려국으로의 엔비디아 칩 판매를 막지 못한 점을 놓고 러트닉 장관을 강하게 추궁했다. 2024년 대선 승리 후 정권 인수기 당시 재무장관 자리를 놓고 경쟁했던 두 장관은 그동안 산발적으로 충돌해 왔다. 황 전 CEO 스캔들로 행정부와 엔비디아의 유착 의혹이 불거지자 베선트 장관 등은 러트닉 장관에게 책임을 돌리려 했으나, 행정부 내 다른 인사들은 재무부 역시 앨리스 황이나 메가스피드를 제재하지 않았다며 베선트 장관에게 역공을 가했단 전언이다. 의회의 초당적 압박도 거세지고 있다. 수출 통제를 관할하는 상원 은행위원회의 팀 스콧 위원장(공화·사우스캐롤라이나)은 12일 밤 황 전 CEO와 러트닉 장관에게 다음 달 3일 청문회 출석을 요구하는 서한을 발송했다. 내년 민주당이 다수당이 돼 차기 상원 은행위원장으로 유력시되는 엘리자베스 워런 상원 은행위 민주당 간사(매사추세츠)도 조사를 예고한 상태다. wonjc6@newspim.com   2026-11-13 11:02
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