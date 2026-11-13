[퇴근길 정치 픽] 최민희 '李 탄핵 반대' 파장…김민석 감찰 지시에 '분당급' 내홍

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친청 최민희·이성윤·한민수, 최고위 불참하고 회견...金 직격

민주당 지도부 "최고위 불참은 책임 방기"

친명계 혁신회의 "최민희, 제명해야"

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 최민희 더불어민주당 최고위원의 이재명 대통령 관련 발언 논란에 따른 김민석 대표의 윤리감찰 지시가 친명(친이재명)계와 친청(친정청래)계의 정면충돌로 번지고 있다.

친청계 최고위원 3명이 공식 최고위원회의에 불참하고 김 대표를 비판하는 기자회견을 열자 당 지도부와 친명계에서도 강하게 반발하면서 분당 위기가 거론될 정도의 전면전 양상이다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 이성윤·한민수·최민희 더불어민주당 최고위원이 13일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 당 쇄신 촉구 기자회견을 마친뒤 취재진 질문에 답하고 있다. 2026.11.13 jk31@newspim.com

◆친청계 최고위원 3명, 최고위 불참…"감찰 대상은 김민석"

최민희·이성윤·한민수 최고위원은 13일 국회 소통관에서 긴급 기자회견을 열고 김 대표의 당 운영 방식을 비판하며 쇄신을 촉구했다. 이들은 같은 시간 열린 최고위원회의에도 참석하지 않았다.

한 최고위원은 김 대표의 최 최고위원 윤리감찰 지시에 대해 "동료 최고위원에게는 기다렸다는 듯 윤리감찰 지시를 하면서 사전에 전후 사정도 묻지 않았다"라고 비판했다.

이어 "최 최고위원을 향한 윤리감찰 지시는 명백히 여론의 방향을 돌려보기 위한 악의적인 프레임 전환 시도에 불과하다는 의혹이 일고 있다"며 "지금 윤리감찰을 할 대상은 김민석 대표"라고 강조했다.

이 최고위원은 신천지 교인 집단 입당 의혹 조사 과정에서 정청래 전 대표를 겨냥한 표적 조사가 이뤄졌다는 의혹을 제기하고 조사 결과의 전면 공개를 요구했다.

또 조희대 대법원장 탄핵과 종부세 개편 문제를 거론하며 "일방적 결정과 통보만 있을 뿐"이라며 지도부의 의사결정 방식을 비판했다.

김민석 대표는 이날 최고위원회의 직후 기자들과 만나 친청계 최고위원들이 자신에 대한 윤리감찰을 요구한 데 대한 입장을 묻는 질문에 별다른 답변을 하지 않은 채 자리를 떠났다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 최민희 더불어민주당 의원이 13일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 현안 관련 기자회견을 마친 뒤 이동하고 있다. 최 의원은 이날 이재명 대통령이 윤석열 전 대통령의 탄핵에 반대했다는 취지로 발언해 논란이 일고 있는 데 대해 "일문일답 과정에서 헷갈린 점이 있었던 모양"이라며 재차 해명했다. 2026.11.13 jk31@newspim.com

◆최민희 "전화 한 통 없었다"…윤리감찰 절차에 불만

이번 갈등은 전날 최 최고위원이 지난달 비공개 당원 간담회에서 이 대통령이 윤석열 전 대통령 탄핵에 반대했다는 취지로 발언한 사실이 알려지면서 불거졌다.

청와대는 즉각 강유정 수석대변인 명의로 "이재명 대통령이 윤석열 전 대통령 탄핵에 반대했다는 최 의원의 전언은 사실무근이다. 강한 유감을 표한다"며 불쾌감을 숨기지 않았다.

이후 김 대표는 최 최고위원의 일련의 언행 논란과 관련해 당 윤리감찰단에 감찰 조사를 지시했다.

최 최고위원은 이날 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "이 대통령은 2024년 12월 3일 내란 이후 일관되게 윤석열 탄핵을 주장했고 관철시켰다"며 "이것이 팩트"라고 말했다. 발언이 혼동된 이유에 대해서는 "헷갈렸다"고 설명했다.

특히 윤 전 대통령 탄핵 반대 발언에 대해서는 "한덕수 탄핵에 반대했다는걸 잘못 말한 것 같다"고 해명했다.

김 대표의 감찰 지시에 대해서는 "윤리감찰 지시한 부분에 대해서 사전에 정황을 물어봤으면 좋았을 것"이라며 "전화 한 통 없었다"고 불만을 표출했다.

한 최고위원도 이날 뉴스공장 유튜브에서 "감찰 지시는 징계에 들어가겠다는 것"이라며 "이게 무슨 일인지, 착각한 것인지 최소한 한 번은 물어봐야 하는 것 아니냐"고 했다.

[서울=뉴스핌] 장동규 기자 = 김민석 더불어민주당 대표가 13일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의를 마친 뒤 이동하고 있다. 2026.11.13 jk31@newspim.com

◆박성준 "매우 부적절한 집단행동"…친명계는 최민희 제명 요구

반면 민주당 지도부는 친청계 최고위원들의 집단적인 회의 불참을 강하게 비판했다.

박성준 민주당 수석대변인은 이날 최고위원회의 이후 기자들과 만나 최고위원 3명의 별도 기자회견에 대해 민주당 역사에서 전례를 찾기 어려운 일이라고 지적했다.

박 수석대변인은 "당을 분열시키는 매우 부적절한 집단행동"이라며 "민주당은 최고위원회를 통해 의사결정을 한다. 최고위원들이 자신의 의견을 충분히 이야기하고 논쟁과 격론을 벌이는 자리가 최고위원회"라고 했다.

최 최고위원에 대한 감찰에 대해서도 이 대통령의 윤 전 대통령 탄핵 관련 발언 자체가 중대한 사안이라며 윤리감찰단의 조사 결과를 지켜봐야 한다는 입장을 밝혔다.

친명 성향 모임인 더민주전국혁신회의도 이날 성명을 내고 최 최고위원에 대한 강력한 징계를 촉구했다.

혁신회의는 "최민희 최고위원의 대통령 관련 발언에 청와대가 사실무근이라며 강한 유감을 표명했다"며 "최 최고위원의 발언은 해명과 사과만으로 끝낼 사안이 아니다. 정치적 책임을 분명히 해야 한다"고 밝혔다.

이어 "조사를 통해 중대한 징계 사유에 해당하는 것으로 확인된다면 무너진 당의 명예와 신뢰를 바로 세우기 위해 제명으로 책임을 물어야 한다"고 요구했다.

chogiza@newspim.com