조명우·박세정, 전국당구대회 3쿠션 남녀부 정상 차지

AI 핵심 요약beta
- 조명우와 박세정이 12일 전국당구대회 3쿠션 남녀부 정상에 올랐다
- 조명우는 박수영을 50-36으로 꺾고 시즌 두 번째 국내 종합대회 우승을 차지했다
- 박세정은 전정빈을 25-12로 제압했으며 포켓볼은 이대규와 서서아가 우승했다
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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=조명우(서울시청·실크로드시앤티)와 박세정(경북당구연맹)이 지난 12일 강원도 양구군에서 막을 내린 제21회 대한체육회장배 2026 전국당구대회 3쿠션 남녀부 정상에 나란히 올랐다.
남자 3쿠션 결승에서 조명우는 박수영(강원당구연맹)을 50-36으로 꺾었다. 휴식 시간 이후 후반 10이닝 동안 25점을 집중해 승기를 잡은 조명우는 이번 시즌 두 번째 국내 종합대회 우승을 챙겼다.
조명우는 앞서 열린 2026 양구 3쿠션 월드컵 16강에서 탈락했다. 2008년 야스퍼스 이후 18년 만에 4관왕에 도전했던 조명우는 월드컵 탈락으로 세계 랭킹 2위로 내려왔다. 같은 장소에서 열린 이번 대회에서 우승을 차지해 조금이라도 아쉬움을 풀었다.
여자 3쿠션 결승에서는 박세정이 전정빈(구미고부설방송통신고)을 25-12로 제압했다. 이전 7개 대회 연속 1위 달성 이후 약 5개월 만에 우승을 추가한 박세정은 앞서 진도아리랑배 결승에서 만났던 전정빈에 2연승을 거뒀다.
포켓볼 종목 남자부에서는 이대규(서울시청)가 1위에 올랐다. 김수웅(서울시청)이 준우승을, 김범서(광주당구연맹)와 장문석(전북당구연맹)이 공동 3위를 차지했다.
포켓볼 여자부는 서서아(인천시체육회)가 정상에 올랐고, 진혜주(광주당구연맹)가 2위를 챙겼다. 최솔잎(부산시체육회)과 송나경(경남당구연맹)은 공동 3위에 자리했다.
willowdy@newspim.com