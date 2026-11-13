전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.11.13 (금) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
경제 경제일반

속보

더보기

양조장 142곳 한자리에…'2026 우리술 대축제' 개막

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 농림축산식품부가 13일 역대 최대 규모 우리술 대축제를 개막했다
  • 전국 양조장 142곳이 참여해 막걸리·약주·과실주 등을 선보였다
  • 관람객은 전통주 체험과 시음·구매를 하고 수출 상담도 진행했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

15일까지 양재 aT센터서 시음·판매
AI 취향 맞춤 추천…수출 상담도 진행

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 전국 양조장 142곳이 '우리술대축제'에 모여 막걸리와 약주, 과실주 등 각 지역의 전통주를 선보인다. 역대 최대 규모로 열리는 올해 행사에서는 전통주를 직접 빚거나 인공지능(AI)으로 취향에 맞는 술을 추천받을 수 있다. 양조업체를 위한 수출 상담과 공개 컨설팅도 마련했다.

농림축산식품부는 13일 서울 양재동 한국농수산식품유통공사(aT) 센터 제1전시관에서 '2026 대한민국 우리술 대축제' 개막식을 열었다고 밝혔다.

올해로 16회째인 이번 축제는 '한국의 술, 세계의 잔을 채우다'를 주제로 오는 15일까지 열린다. 참가 양조장은 지난해 120곳에서 올해 142곳으로 늘었다. 농식품부는 관람객이 지난해 2만8000명에서 올해 3만명으로 늘어날 것으로 예상했다.

14일 '우리술 대축제'에 방문한 방문객들이 부스를 둘러보고 있다. [사진=김기랑 기자] 2025.11.15 rang@newspim.com

개막식에는 송미령 농식품부 장관과 aT 관계자, 전통주 업계와 수출 관계자, 외국인 관람객 등이 참석했다. 전국 양조인과 해외 소비자의 인터뷰를 담은 영상을 상영한 뒤 참석자들이 세계지도 조형물에 전통주를 함께 따르는 '우리술 합주' 행사를 진행했다.

개막식과 함께 열린 '2026 대한민국 우리술 품평회' 시상식에서는 6개 부문에서 18개 제품이 상을 받았다.

대통령상은 충북 영동 블루와인컴퍼니의 과실주 '베리와인 1168CS'가 받았다. 부문별 대상에는 ▲저도탁주 '산정호수 동정춘 막걸리'(술빚는전가네) ▲고도탁주 '우리첫술 청설'(우리첫술) ▲약·청주 '담 골드'(내올담) ▲증류주 '이도42'(조은술세종) ▲기타주류 '복도만취 6도'(착한농부 예천지점)가 선정됐다.

식품외식산업 발전 유공 장관 표창은 전통주 양조기술 국산화와 품질 표준화를 연구한 김재호 한국식품연구원 박사, 외국인 대상 양조장 투어를 활성화한 김동교 신평양조장 대표, 최근 5년간 누적 수출액 4615만달러를 달성한 배상민 국순당 대표에게 돌아갔다.

방송을 통해 전통주를 알린 방송인 정준하와 '보은주'를 개발하고 전통주와 음식의 조합을 연구한 이보은 요리연구가는 aT 사장상을 받았다.

14일 '우리술 대축제'에 방문한 방문객들이 부스를 둘러보고 있다. [사진=김기랑 기자] 2025.11.15 rang@newspim.com

관람객은 양조장별 대표 제품을 시음하고 현장에서 구매할 수 있다. 전통 주막을 현대적으로 꾸민 'K-주막'에서는 전통주로 만든 칵테일과 이에 어울리는 디저트를 맛볼 수 있다. 막걸리·한국 와인 빚기와 식품명인과 함께하는 떡·한과 만들기, 컵받침 만들기도 진행한다. AI 소믈리에 체험과 '우리술 취향 여권' 발급, 제품명을 가린 채 대통령상 수상작을 맞히는 시음 행사도 마련했다.

무대에서는 우리술 경매와 칵테일 시연, 한식과 전통주를 함께 맛보는 행사, 전통주 퀴즈쇼가 열린다. 업계 관계자를 대상으로는 전통주 세계화 세미나와 양조기술·수출 공개 컨설팅을 진행한다. 송 장관은 개막식 직후 수출 양조장 술아원과 청년 양조업체 팔레트 브루어리 부스를 방문해 해외 판로 확대 방안을 논의했다.

송 장관은 개회사에서 "우리술은 맑은 물과 우리 땅에서 자란 농산물, 오랜 세월 이어져 온 양조 장인의 정성이 집약된 고유의 문화자산"이라며 "최근 K-푸드를 향한 전 세계적 열풍에 힘입어 K-술 역시 글로벌 식문화의 새로운 주인공으로 주목받고 있다"고 말했다.

이어 "우리술이 한국을 넘어 세계인의 잔을 채우고, 대한민국의 품격 있는 맛과 멋을 알리는 대표 브랜드로 자리매김할 수 있도록 정부가 앞장서겠다"며 "고품질 원료 사용 지원과 해외 현지 유통망 확보, 글로벌 마케팅 및 수출 마켓 테스트 등 다각적인 지원책을 차질 없이 추진하겠다"고 강조했다.

rang@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'젠슨 황 스캔들' 불똥 튄 백악관? [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 젠슨 황 엔비디아 전 최고경영자(CEO)와 중국 정보요원 의혹 여성 간의 불륜 스캔들 파장이 백악관에 번지며, 도널드 트럼프 대통령의 핵심 참모들이 이번 정치적 난맥상의 책임을 하워드 러트닉 상무장관에게 돌리기 시작했다. 12일(현지시간) 밤 월스트리트저널(WSJ)은 사안에 정통한 복수의 소식통을 인용해 러트닉 장관이 반도체 수출 통제를 지연시킨 행보, 퇴임하는 황 전 CEO와의 오랜 친분, 그리고 기존 행정부 인사들과의 불화 등을 이유로 행정부 내부의 집중 포화를 맞고 있다고 보도했다. 2026년 9월 2일(현지시간) 미국 노스캐롤라이나주 채플힐에서 열린 주요 20개국(G20) 혁신 장관 회의에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)(좌)와 악수하는 하워드 러트닉 미국 상무부 장관의 모습. [사진=로이터 뉴스핌] 러트닉 장관을 향한 압박은 황 전 CEO의 스캔들이 대통령 내각으로까지 번지고 있음을 보여준다. 소식통들에 따르면 이날 트럼프 대통령의 일부 참모들은 러트닉 장관을 둘러싼 내부의 거센 비판을 어떻게 수습할지 논의했다. 트럼프 대통령의 일부 정치적 측근들은 이미 대통령에게 러트닉 장관의 경질 방안을 건의한 것으로 전해졌다. 백악관은 성명을 통해 트럼프 대통령이 "상무장관과 그가 현대 역사상 가장 혁신적인 상무장관으로서 직무를 수행할 능력에 대해 전폭적인 신뢰를 유지하고 있다"고 밝혔으나, 추가 논평 요청에는 응하지 않았다. 상무부와 재무부 대변인 역시 논평을 거부했다. 비판론자들은 상무부가 미국산 인공지능(AI) 반도체의 동남아시아 수출 단속을 가로막으면서, 중국 정보원으로 의심받는 앨리스 황 같은 인물이 엔비디아와 사업할 수 있는 틈을 열어줬다고 지적한다. 실제로 상무부는 2024년부터 앨리스 황이 임원으로 있던 메가스피드 인터내셔널(이하 '메가스피드')의 반도체 수출통제 규정 위반 여부를 조사해 왔지만 블랙리스트(수출통제 명단) 등재까지는 나아가지 않아 국무부와 국가안보회의(NSC) 관계자들의 불만을 샀다. 현재 법무부는 앨리스 황과 연관된 다수의 수사를 주도하고 있다. 러트닉 장관은 트럼프 행정부 내에서 황 전 CEO와 가장 가까운 인사 중 한 명으로, AI 정책 결정 시 수시로 그에게 자문하고 그를 미국의 위대한 경영자 중 한 명으로 치켜세웠다. 황 전 CEO 역시 지난해 "러트닉은 행정부에서 내가 가장 자주 대화하는 인물"이라고 밝혔으며, 상무부는 이 발언 영상을 공식 소셜미디어에 게시하기도 했다. 트럼프 대통령의 일부 측근들은 러트닉 장관이 수출 통제에 소극적으로 대응함으로써 엔비디아와 황 전 CEO에게 방패막이 역할을 해줬다고 대통령과 고위 참모들에게 호소해 왔다. 정작 트럼프 대통령 본인도 중국 기업들이 미국산 반도체에 계속 의존하도록 만드는 것이 더 중요하다는 황 전 CEO의 논리에 동조하며 고강도 수출 제한에 반대해 왔고, 황 전 CEO의 불륜 사실을 보고받고도 조치를 취하지 않았다. 그럼에도 참모들은 지난해 관세 정책 혼선 등에 대한 기존 불만까지 더해 러트닉 장관에게 이번 사태의 책임을 집중시키는 모양새다. 행정부의 갈등은 최근 백악관 집무실 회의에서 폭발했다. 소식통들에 따르면 이 자리에서 스콧 베선트 재무장관과 고위 관리들은 상무부가 중국 및 안보 우려국으로의 엔비디아 칩 판매를 막지 못한 점을 놓고 러트닉 장관을 강하게 추궁했다. 2024년 대선 승리 후 정권 인수기 당시 재무장관 자리를 놓고 경쟁했던 두 장관은 그동안 산발적으로 충돌해 왔다. 황 전 CEO 스캔들로 행정부와 엔비디아의 유착 의혹이 불거지자 베선트 장관 등은 러트닉 장관에게 책임을 돌리려 했으나, 행정부 내 다른 인사들은 재무부 역시 앨리스 황이나 메가스피드를 제재하지 않았다며 베선트 장관에게 역공을 가했단 전언이다. 의회의 초당적 압박도 거세지고 있다. 수출 통제를 관할하는 상원 은행위원회의 팀 스콧 위원장(공화·사우스캐롤라이나)은 12일 밤 황 전 CEO와 러트닉 장관에게 다음 달 3일 청문회 출석을 요구하는 서한을 발송했다. 내년 민주당이 다수당이 돼 차기 상원 은행위원장으로 유력시되는 엘리자베스 워런 상원 은행위 민주당 간사(매사추세츠)도 조사를 예고한 상태다. wonjc6@newspim.com   2026-11-13 11:02
사진
"KB캐피탈도 뚫렸다" 1811명 개인정보 유출 [서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB캐피탈이 해킹 공격으로 고객과 협력사, 임직원 등 총 1811명의 개인정보가 유출됐다. 회사는 관련 시스템과 서버를 중지하고 보안 조치를 강화했으며 정보 유출로 손해가 발생하면 전액 배상하겠다는 방침이다. 13일 금융권에 따르면 KB캐피탈은 지난 10일 악의적인 공격으로 자동차 임대자산 관리시스템에 저장된 고객과 협력사, 임직원의 개인정보가 유출된 사실을 확인했다. 현재까지 파악된 유출 인원은 총 1811명이다. KB캐피탈은 이날 홈페이지에 '개인정보 유출 관련 안내'를 게시하고 유출 항목과 대응 조치 등을 설명했다. [서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB캐피탈 홈페이지에 올라온 '개인정보 유출 관련 안내' 2026.11.13 yunyun@newspim.com 자동차 임대자산 관리시스템은 차량 임대자산을 관리하기 위한 내부 시스템으로, 주로 KB캐피탈 임직원과 협력사 직원들이 이용한다. KB캐피탈은 해당 시스템이 금융거래와는 무관하다고 밝혔다. 유출 대상자 가운데 일반 고객은 차량 임대 및 탁송 업무 등과 관련해 개인정보가 저장됐던 20명이다. 유출된 고객 정보는 이름과 생년월일, 휴대전화번호, 주소, 차량번호다. 협력사 및 임직원 정보는 사용자계정과 이름, 휴대전화번호, 전화번호, 부서명, 회사명, 직함 등이 포함됐다. 개인별 유출 항목은 서로 다르며, 홈페이지에서 구체적인 유출 항목을 확인할 수 있다. KB캐피탈은 유출 사실을 인지한 뒤 대상 시스템과 서버를 중지해 접근 경로를 차단하고, 비정상 접근 모니터링 등 보안 조치를 강화했다고 밝혔다. 유출된 개인정보를 이용한 웹사이트 명의도용과 보이스피싱, 파밍 등 2차 피해에도 주의를 당부했다. 본인 확인을 빙자한 출처 불명의 문자메시지나 메일에 담긴 링크를 클릭하지 말고, 회사나 택배사를 사칭한 전화·문자를 통한 개인정보 및 금융정보 입력 요구에 응하지 않도록 안내했다. 정보 유출 관련 문의는 상담센터를 통해 접수한다. 피해자는 손해배상을 청구하거나 개인정보분쟁조정위원회에 신청해 구제받을 수 있다. KB캐피탈 측은 "정보유출로 인한 손해가 발생한 경우 전액 배상토록 할 예정"이라며 "심려를 끼쳐 드리게 된 점 다시 한번 진심으로 사과드린다"고 말했다. yunyun@newspim.com 2026-11-13 09:52

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동