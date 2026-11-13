양조장 142곳 한자리에…'2026 우리술 대축제' 개막

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

15일까지 양재 aT센터서 시음·판매

AI 취향 맞춤 추천…수출 상담도 진행

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 전국 양조장 142곳이 '우리술대축제'에 모여 막걸리와 약주, 과실주 등 각 지역의 전통주를 선보인다. 역대 최대 규모로 열리는 올해 행사에서는 전통주를 직접 빚거나 인공지능(AI)으로 취향에 맞는 술을 추천받을 수 있다. 양조업체를 위한 수출 상담과 공개 컨설팅도 마련했다.

농림축산식품부는 13일 서울 양재동 한국농수산식품유통공사(aT) 센터 제1전시관에서 '2026 대한민국 우리술 대축제' 개막식을 열었다고 밝혔다.

올해로 16회째인 이번 축제는 '한국의 술, 세계의 잔을 채우다'를 주제로 오는 15일까지 열린다. 참가 양조장은 지난해 120곳에서 올해 142곳으로 늘었다. 농식품부는 관람객이 지난해 2만8000명에서 올해 3만명으로 늘어날 것으로 예상했다.

14일 '우리술 대축제'에 방문한 방문객들이 부스를 둘러보고 있다. [사진=김기랑 기자] 2025.11.15 rang@newspim.com

개막식에는 송미령 농식품부 장관과 aT 관계자, 전통주 업계와 수출 관계자, 외국인 관람객 등이 참석했다. 전국 양조인과 해외 소비자의 인터뷰를 담은 영상을 상영한 뒤 참석자들이 세계지도 조형물에 전통주를 함께 따르는 '우리술 합주' 행사를 진행했다.

개막식과 함께 열린 '2026 대한민국 우리술 품평회' 시상식에서는 6개 부문에서 18개 제품이 상을 받았다.

대통령상은 충북 영동 블루와인컴퍼니의 과실주 '베리와인 1168CS'가 받았다. 부문별 대상에는 ▲저도탁주 '산정호수 동정춘 막걸리'(술빚는전가네) ▲고도탁주 '우리첫술 청설'(우리첫술) ▲약·청주 '담 골드'(내올담) ▲증류주 '이도42'(조은술세종) ▲기타주류 '복도만취 6도'(착한농부 예천지점)가 선정됐다.

식품외식산업 발전 유공 장관 표창은 전통주 양조기술 국산화와 품질 표준화를 연구한 김재호 한국식품연구원 박사, 외국인 대상 양조장 투어를 활성화한 김동교 신평양조장 대표, 최근 5년간 누적 수출액 4615만달러를 달성한 배상민 국순당 대표에게 돌아갔다.

방송을 통해 전통주를 알린 방송인 정준하와 '보은주'를 개발하고 전통주와 음식의 조합을 연구한 이보은 요리연구가는 aT 사장상을 받았다.

14일 '우리술 대축제'에 방문한 방문객들이 부스를 둘러보고 있다. [사진=김기랑 기자] 2025.11.15 rang@newspim.com

관람객은 양조장별 대표 제품을 시음하고 현장에서 구매할 수 있다. 전통 주막을 현대적으로 꾸민 'K-주막'에서는 전통주로 만든 칵테일과 이에 어울리는 디저트를 맛볼 수 있다. 막걸리·한국 와인 빚기와 식품명인과 함께하는 떡·한과 만들기, 컵받침 만들기도 진행한다. AI 소믈리에 체험과 '우리술 취향 여권' 발급, 제품명을 가린 채 대통령상 수상작을 맞히는 시음 행사도 마련했다.

무대에서는 우리술 경매와 칵테일 시연, 한식과 전통주를 함께 맛보는 행사, 전통주 퀴즈쇼가 열린다. 업계 관계자를 대상으로는 전통주 세계화 세미나와 양조기술·수출 공개 컨설팅을 진행한다. 송 장관은 개막식 직후 수출 양조장 술아원과 청년 양조업체 팔레트 브루어리 부스를 방문해 해외 판로 확대 방안을 논의했다.

송 장관은 개회사에서 "우리술은 맑은 물과 우리 땅에서 자란 농산물, 오랜 세월 이어져 온 양조 장인의 정성이 집약된 고유의 문화자산"이라며 "최근 K-푸드를 향한 전 세계적 열풍에 힘입어 K-술 역시 글로벌 식문화의 새로운 주인공으로 주목받고 있다"고 말했다.

이어 "우리술이 한국을 넘어 세계인의 잔을 채우고, 대한민국의 품격 있는 맛과 멋을 알리는 대표 브랜드로 자리매김할 수 있도록 정부가 앞장서겠다"며 "고품질 원료 사용 지원과 해외 현지 유통망 확보, 글로벌 마케팅 및 수출 마켓 테스트 등 다각적인 지원책을 차질 없이 추진하겠다"고 강조했다.

rang@newspim.com