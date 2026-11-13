창원상의, '2026 창원상공대상' 시상…지역 기업인·기업 성과 인정

AI 핵심 요약beta
- 창원상의가 12일 창원상공대상 시상식에서 개인 6명과 기업 2곳을 시상했다
- 중견·대기업과 중소기업 부문에서 경영·기술·근로상 수상자가 선정됐다
- 두산에너빌리티와 렉터슨은 상금 200만원씩 지역 복지관에 기부했다
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중소기업 강신유·박원철·전정표
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원의 산업 현장을 지켜온 기업인과 기업들이 경영·기술·근로·지역공헌 분야에서 성과를 인정받았다.
창원 기업 현장에서 경영과 기술 발전, 근로환경 개선, 지역사회 공헌에 힘쓴 기업인과 기업이 상을 받았다.
창원상공회의소는 지난 12일 그랜드머큐어앰배서더 창원에서 '2026 창원상공대상' 시상식을 열고 개인 6명과 기업 2곳을 시상했다고 13일 밝혔다.
행사에는 최재호 창원상의 회장과 김기영 창원특례시 제1부시장, 박준 경남도의회 의장, 지역 상공인 등 130여 명이 참석했다.
중견·대기업 부문에서는 최동윤 영화금속 대표이사가 경영대상을 받았다. 기술대상은 손종우 풍산홀딩스 창원사업장 이사, 근로대상은 윤상민 STX엔진 팀장이 수상했다. 지역공헌 부문 수상 기업에는 두산에너빌리티가 선정됐다.
중소기업 부문에서는 강신유 유니온 대표이사가 경영대상을 수상했다. 박원철 대원기전 대표는 기술대상, 전정표 동서기전 이사는 근로대상을 받았다. 지역공헌 부문은 렉터슨이 수상했다.
지역공헌 부문 수상 기업들은 상금도 지역사회에 전달했다. 두산에너빌리티와 렉터슨은 각각 상금 200만원을 금강노인종합복지관과 의창노인종합복지관에 기부했다.
최재호 회장은 "창원 경제를 지탱해온 힘은 기업인과 근로자들이 현장에서 쏟은 노력"이라며 "기업 간 협력과 현장 중심의 지원을 이어가겠다"고 말했다.
창원상공대상은 지역 산업 발전과 사회공헌에 기여한 기업인과 기업을 발굴해 시상하는 제도다. 창원상의는 경영·기술·근로·지역공헌 분야로 나눠 중견·대기업과 중소기업 부문 수상자를 선정하고 있다.
news2349@newspim.com