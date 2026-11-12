[AI상보] '하이퍼 가드' 이정현 31점, 소노 가스공사에 88-87 대역전극

AI 핵심 요약beta
- 고양 소노는 12일 대구 한국가스공사를 88-87로 꺾고 2연승했다.
- 소노는 10점 열세를 4쿼터 연속 13득점으로 뒤집었다.
- 이정현은 31점으로 추격과 역전 결승 득점을 이끌었다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대구=뉴스핌] 이웅희 기자=고양 소노가 10점 열세를 뒤집고 대구 원정에서 1점 차 역전승을 챙겼다. 소노의 '하이퍼 가드' 이정현이 후반 추격을 이끈 데 이어 소노의 마지막 득점까지 책임졌다.
소노는 12일 대구체육관에서 열린 2026~2027 KCC 프로농구 정규리그 2라운드 대구 한국가스공사와의 원정경기에서 88-87로 승리했다. 2연승을 거둔 소노는 6승 9패로 8위에 자리했다. 2연패를 당한 가스공사는 6승 8패를 기록했다.
가스공사는 1쿼터 샘조세프 벨란겔과 양우혁, 라건아의 외곽 득점을 앞세워 24-20으로 앞섰다. 이후 3쿼터까지 가스공사는 소노와 힘겨루기를 하며 주도권을 잡았다. 10점 차까지 점수 차를 벌리며 분위기를 띄웠다.
승부가 기운 듯했던 4쿼터 71-81에서 소노의 반격이 시작됐다. 케빈 켐바오가 3점슛을 넣자, 이정현이 골밑 득점과 3점슛으로 5점을 보탰다. 정희재의 가로채기로 얻은 공격 기회에서 자니 오브라이언트가 81-81을 만들었다. 오브라이언트까지 백보드를 맞힌 3점슛까지 성공시키며 소노가 내리 13점을 올렸다.
가스공사가 샘조세프 벨란겔의 3점 플레이로 84-84를 만들자, 이정현이 다시 나섰다. 자유투 2개로 역전시켰고, 케베 알루마의 공격자 파울을 끌어냈다. 이어진 공격에선 돌아나오며 던진 점퍼를 넣었고, 소노가 88-84로 달아났다.
경기 종료 16초 전 조석호의 언스포츠맨라이크 파울로 가스공사에 기회가 돌아갔다. 하지만 가스공사 샘조세프 벨란겔이 자유투 2개 중 1개만 넣었다. 이후 알루마가 골밑에서 득점해 87-88까지 따라붙었다. 소노는 마지막 공격권에서 공을 잘 지키며 승리를 거뒀다.
이정현은 3점슛 4개를 포함해 31점 3리바운드 6어시스트를 기록했다. 오브라이언트는 28점 5리바운드 3스틸을 올렸고, 켐바오는 9점 8리바운드를 보탰다. 소노의 대체 외국 선수 올루페미 올루조비는 데뷔전에서 8점 3리바운드를 기록했다.
가스공사에선 벨란겔이 21점, 알루마가 20점을 넣었다. 하지만 벨란겔의 마지막 자유투 1개 실패와 알루마의 공격자 파울이 아쉬웠다.
iaspire@newspim.com