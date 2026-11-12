[핌in대구] 소노전 석패, 가스공사 강혁 감독 "4쿼터 집중력 아쉽다"

AI 핵심 요약beta
- 대구 한국가스공사는 12일 고양 소노에 87-88로 패했다
- 가스공사는 2연패로 시즌 6승 8패가 됐다
- 강혁 감독은 수비와 4쿼터 집중력 저하를 패인으로 꼽았다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대구=뉴스핌] 이웅희 기자=대구 한국가스공사가 고양 소노에 1점 차 아쉬운 패배를 당했다.
가스공사가 12일 대구 실내체육관에서 열린 2026~2027 KCC 프로농구 소노와의 홈경기에서 87–88로 패했다. 2연패로 시즌 6승 8패가 됐다.
경기 후 가스공사 강혁 감독은 "선수들이 초반 경기를 잘했지만, 수비에서 외곽슛을 많이 줬다"면서 "10점 차로 벌렸을 때 빨리 따라잡힌 게 아쉽다. 선수들이 집중력이 떨어진 거 같다. 그 순간 타임아웃을 하나 썼어야 했다. 내가 늦었던 거 같다. 그 부분은 선수들에게 미안하다"고 총평했다.
경기 막판 1점 차까지 추격했지만 결국 패했다. 강 감독은 "4쿼터 집중력이 아쉽다. 우리에 기회가 올 수 있었는데 조그마한 실수로 패했다"면서 "마지막에도 파울로 끊지 못한 것도 아쉽다. 공격적으로 스틸하며 파울을 하려고 했는데 서로 호흡이 맞지 않았던 거 같다"고 아쉬워했다.
2연패를 당한 가스공사는 오는 15일 부산 KCC와 원정경기를 치른다.
iaspire@newspim.com