[핌in대구] 가스공사 잡고 2연승, 소노 손창환 감독 "올루조비 기대 이상"

AI 핵심 요약beta
- 고양 소노가 12일 대구 한국가스공사를 88-87로 꺾고 2연승했다
- 손창환 감독은 선수들의 집중력과 작전 조정이 승리로 이어졌다고 평가했다
- KBL 데뷔 올루페미 올루조비는 8점과 3리바운드로 기대 이상의 활약을 했다
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[대구=뉴스핌] 이웅희 기자=고양 소노가 대구 원정에서 2연승에 성공했다.
소노가 12일 대구 실내체육관에서 열린 2026~2027 KCC 프로농구 대구 한국가스공사와의 원정경기에서 88-87로 접전 끝에 승리했다.
소노 손창환 감독은 "긴 원정 일정 마지막을 승리해서 다행이다. 긴 시간 외지 생활하며 집중해준 선수들에 고맙게 생각하고 있다"면서 "원래 하기로 했던 것을 하지 못해서 10점 차로 뒤졌다. 선수들이 조정하자고 한 부분을 잘 한 거 같다. 지겠다고 생각하진 않았다"고 총평했다.
이날 스카티 제임스의 대체 선수로 올루페미 올루조비가 KBL 데뷔전을 치렀다. 21분 22초를 뛰며 8점 3리바운드를 기록했다. 손 감독은 "기대보다는 더 잘했다고 생각한다. 안 되면 15분 정도, 되지 않으면 국내 선수로 해봐야겠다고 생각했었다. 하지만 생각보다 리바운드, 스페이싱 등에 도움이 된 거 같다"고 칭찬했다.
실제로 경기 전 손 감독은 "큰 기대는 하지 않는다. 5개월 정도 5대5 농구를 하지 못했다더라. 어제(11일) 저녁에 와서 오늘 오전에 와서 40분 정도 손발 맞췄다. 패턴 몇 개 맞췄을 뿐"이라며 걱정했지만, 결과는 좋았다.
다만 조석호가 경기 종료를 앞두고 U파울을 범했다. 자칫 동점으로 연결될 뻔 했다. 손 감독은 "앞으로 성장해야 하는 선수다. 오늘 경험을 통해 배웠을 것"이라고 말했다.
2연승을 거둔 소노는 오는 15일 원주 DB와 홈경기를 치른다.
iaspire@newspim.com