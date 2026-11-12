세계랭킹 141위 김혜정-이연우, 세계 3위 일본 에이스조에 '깜짝승'

AI 핵심 요약beta
- 김혜정-이연우 조가 12일 세계 3위 일본 조를 2-0으로 꺾었다
- 세계 141위 한국 조는 경기 내내 집중력을 발휘해 이변을 일으켰다
- 김혜정-이연우 조는 8강에서 김유정-이유림 조와 맞붙는다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 배드민턴 여자복식 김혜정-이연우(삼성생명) 조가 이변을 일으켰다. 호흡을 맞춘 지 두 달도 채 되지 않은 신생 조합이 대회 1번 시드이자 세계랭킹 3위인 일본 에이스를 완파했다.
세계랭킹 141위 김혜정-이연우 조는 12일 일본 구마모토 현립체육관에서 열린 2026 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 구마모토 마스터스(슈퍼 500) 여자복식 16강전에서 일본의 후쿠시마 유키-마쓰모토 마유 조(세계 3위)를 2-0(21-19 21-18)으로 제압했다.
후쿠시마-마쓰모토 조는 이번 대회 여자복식 우승 후보 1순위였다. 세계 1위 류성수-탄닝(중국) 조와 세계 2위 백하나-이소희(한국) 조가 불참하면서 홈 이점을 안은 일본 조의 독주가 예상됐다. 랭킹 격차 역시 138계단이나 났지만 코트 위에서 순위는 숫자에 불과했다.
김혜정-이연우 조는 1게임 초반부터 기선을 제압했다. 접전 속에서 야금야금 격차를 벌리며 17-10까지 달아났다. 일본 조의 맹추격에 20-19 한 점 차까지 쫓기기도 했다. 듀스 위기에서 김혜정이 상대 서브를 기습적인 공격으로 연결하며 21-19로 첫 게임을 따냈다.
2게임에서도 한국의 흐름이 이어지며 16-10까지 리드를 지켰다. 하지만 막판 심판의 석연찮은 판정이 변수가 됐다. 18-16으로 앞선 상황에서 김혜정이 네트 앞에 뜬 셔틀콕을 찍어 내렸으나 주심이 오버네트 폴트를 선언했다. 한국 벤치의 강력한 항의에도 판정은 번복되지 않았고 분위기가 흔들리며 18-18 동점까지 허용했다.
위기의 순간 한국 조의 뒷심이 빛났다. 김혜정과 이연우는 동점 상황에서 집중력을 잃지 않고 과감한 공격을 퍼부어 내리 3점을 따내며 일본의 자존심을 무너뜨렸다.
이번 승리는 급조된 조합이 일궈낸 값진 결과다. 기존 파트너 공희용이 무릎 부상으로 이탈하면서 김혜정은 지난 9월 아시안게임을 앞두고 이연우와 처음 손을 맞췄다. 아시안게임 16강 탈락의 아쉬움을 딛고 지난주 코리아오픈 8강에 오르며 가능성을 보인 두 선수는 일본 무대에서 1번 시드를 격침하며 단숨에 다크호스로 떠올랐다.
8강에 안착한 김혜정-이연우 조는 한국의 김유정-이유림 조(세계 27위)와 준결승 진출을 다툰다. 집안싸움이 성사되면서 한국 여자복식은 4강 한 자리를 미리 확보했다.
psoq1337@newspim.com