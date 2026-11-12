[프로야구] 'KS 우승' 삼성, 가전 할인 행사...팬 2000명 초대 파티도

AI 핵심 요약beta
- 삼성 라이온즈는 12일 17일 용인 에버랜드서 우승 축제를 연다고 밝혔다
- 선수단 26명과 팬 2000명이 퍼레이드와 공식 행사에 참여한다
- 삼성전자 등 계열사들은 13일부터 우승 기념 할인 행사를 진행한다
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 12년 만에 한국시리즈 정상을 탈환한 프로야구 삼성 라이온즈가 그룹 계열사들과 함께 대대적인 우승 기념 축제에 나선다. 삼성은 12일 한국시리즈 우승 공약 이행과 팬 성원 보답을 위해 오는 17일 경기 용인 에버랜드에서 특별 축하 행사를 개최한다고 밝혔다.
이번 에버랜드 행사에는 삼성 선수단 26명과 팬 2000명이 함께한다. 당초 우승 공약으로 내걸었던 1000명에 추가 모집 인원 1000명을 더해 초청 규모를 두 배로 늘렸다. 참가를 원하는 팬은 13일 오후 4시까지 에버랜드 모바일 애플리케이션을 통해 응모할 수 있다. 추첨으로 선정된 1000명에게는 동반 1인을 포함해 행사 당일 에버랜드 무료입장 혜택이 주어진다.
행사 프로그램도 풍성하게 꾸려졌다. 선수단은 행사 당일 오후 에버랜드 기념 퍼레이드에 나선 뒤 포시즌스가든에서 팬 1000명과 만나는 공식 행사를 진행한다. 이후 선수들과 팬들은 조를 이뤄 놀이기구를 타고 간식을 함께 먹는 등 잊지 못할 추억을 쌓을 예정이다. 행사장 한쪽에는 실물 한국시리즈 우승 트로피 포토 존이 운영되며 축제의 대미는 화려한 불꽃놀이가 장식한다.
모기업과 계열사들의 우승 기념 프로모션도 본격화한다. 삼성전자는 13일부터 전국 삼성스토어에서 가전 구독 상품을 중심으로 한 라이온즈 우승 기념 할인 행사를 시작한다. 2014년 마지막 우승 당시에도 삼성전자를 비롯한 계열사들이 대대적인 가전·패션 할인과 테마파크 입장료 할인 혜택을 선보인 바 있어 이번 프로모션 역시 팬들과 소비자들의 큰 관심을 모으고 있다.
psoq1337@newspim.com