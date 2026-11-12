세종시 "삼성전기 4.3조 투자...8조 투입 첫 단계"

AI 핵심 요약beta
- 삼성전기는 12일 세종사업장에 4조3700억원 투자를 발표했다
- 삼성전기는 AI 서버용 패키지기판 생산시설을 2028년 9월부터 가동할 계획이다
- 세종시는 삼성전기 투자를 바탕으로 반도체 후공정 거점 육성에 나섰다
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공장 조성 기간 단축…2028년 9월 본격 양산 목표
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 삼성전기가 세종사업장에 4조3700억 원을 투자해 인공지능(AI) 서버용 고성능 반도체 패키지기판 생산시설을 대폭 확충한다. 8조 원대 세종 투자계획의 첫 단계로, 세종시를 첨단 반도체 후공정 산업 생산거점으로 육성하는 데 속도가 붙을 전망이다.
12일 세종시에 따르면 이날 충남 아산에서 열린 '충청권 메가프로젝트 착공식'에서 삼성전기가 세종사업장 투자 계획을 공식 발표했다.
이번 투자는 지난 7월 충청권 첨단산업 육성을 위해 체결한 투자양해각서(MOU)의 후속 조치다. 삼성전기가 앞서 제시한 총 8조 원대 세종 투자 계획 가운데 1단계에 해당한다.
이날 행사에는 이재명 대통령과 정부 관계자, 주요 기업인, 조상호 세종시장을 비롯한 충청권 4개 시도지사가 참석해 첨단산업 투자 확대와 지역경제 활성화 방안을 논의했다.
장덕현 삼성전기 사장은 이날 세종시 명학일반산업단지 내 고성능 반도체 패키지기판 생산시설 증설에 4조3000억원을 투입하겠다는 계획을 발표했다.
신규 공장은 지상 4층, 연면적 약 3만평 규모로 조성될 예정이다. 삼성전기는 글로벌 빅테크 기업들의 생산물량 확대 요구에 대응하기 위해 공장 건설 일정을 앞당기고 오는 2028년 9월부터 본격적인 양산에 들어간다는 목표다.
삼성전기의 패키지기판(FC-BGA)은 인공지능(AI) 서버와 고성능컴퓨팅(HPC)에 탑재되는 핵심 반도체와 메인보드를 연결하는 고밀도 부품이다.
시는 삼성전기의 원활한 투자 추진을 위해 산업단지계획 변경과 공공시설 조정, 대체시설 확보 방안 협의 등 기업 애로사항 해결을 위한 행정절차를 지원해 왔다.
이번 투자 확약을 계기로 삼성전기의 추가 투자를 이끌어 내고 세종을 반도체 후공정 산업의 핵심 거점으로 육성하기 위해 신속한 행정지원과 기반시설 확충에 행정력을 집중할 방침이다.
조 시장은 "삼성전기의 대규모 투자가 지역경제 활성화와 양질의 일자리 창출로 이어질 것으로 기대한다"며 "기업이 투자 적기를 놓치지 않도록 신속한 행정지원과 기반시설 확충에 최선을 다하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com