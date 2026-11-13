호실적에도 웃지 못하는 인천공항공사…잇단 출국 장애에 수장 공백까지

영업이익 4954억원…전년比 42.9% 증가

면세점 위약금 효과 걷히면 이익 감소 전망

9개월째 수장 없이 현안 쌓여

출국 시스템 장애에 운영 안정성도 시험대

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 인천국제공항공사가 견조한 상반기 실적을 거뒀지만 수익 기반과 공항 운영 전반을 점검해야 하는 과제에 직면했다. 면세점 위약금 수입 효과가 사라질 경우 임대료 하락에 따른 부담이 커질 수 있는 데다, 약 9개월째 이어지는 사장 공백 속에 출국 관련 시스템 장애까지 반복되고 있기 때문이다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

◆ 영업이익 늘었지만…면세점 임대료 하락은 부담

13일 공공기관 경영정보 공개시스템(ALIO)에 따르면 올 상반기 인국공의 연결 기준 매출은 1조7005억원으로 전년 동기 대비 각각 20.3% 증가했다. 영업이익은 4954억원으로 42.9%, 반기순이익은 3197억원으로 38.7%만큼 각각 늘었다. 매출 증가분이 원가 증가분보다 많아지면서 영업이익률도 24.5%에서 29.1%로 높아졌다.

항공수요 확대가 실적을 뒷받침했다. 올해 상반기 국제선 여객은 3839만명(잠정치)으로 전년 동기보다 6.3% 증가했다. 환승객은 424만4992명으로 18.1% 늘었다. 중동 정세 불안으로 일부 환승수요가 인천공항으로 이동하고 중국·일본을 중심으로 방한 외국인 관광객도 증가했다.

같은 기간 여객수익은 2810억원으로 6.1% 늘었다. 상업시설사용료와 광고료, 주차장사용료 등을 합친 상업수익은 9011억원으로 37.3% 증가했다.

향후 수익성 변수는 면세점 임대료다. 신라·신세계면세점은 지난해 4~5월 임대료 부담과 업황 부진을 이유로 법원에 임대료 감액 조정을 신청했다. 법원이 각각 약 25%, 27% 인하하는 조정안을 제시했지만 공사는 계약의 공정성과 사업자 간 형평성을 이유로 거부했다. 결국 두 업체는 손해배상금을 내고 철수했다.

이후 입점한 롯데·현대면세점의 여객 1인당 임대료는 기존보다 약 40% 낮아졌다. 장종태 더불어민주당 의원실은 2027년부터 2033년 6월까지 새 계약의 임대수익에 손해배상금을 합쳐도 법원 조정안을 수용했을 때보다 예상 수입이 3279억원 줄어든다고 분석했다.

위약금 효과가 사라지는 내년에는 이익 감소가 예상된다. 공사는 중장기 재무관리계획에 올해 면세점 위약금 효과 2035억원을 반영했다. 연간 영업이익은 올해 9085억원에서 내년 6997억원으로 23.0% 줄어든다는 추산이 나온다. 위약금 효과 이후에는 낮아진 임대수익을 보완할 수익원이 필요하다는 지적이 나오는 이유다.

인국공 관계자는 "해외공항 운영사업 수주와 공항 중심의 융복합 산업 생태계 조성을 통해 수익원을 다변화하고 지속 가능한 성장 기반을 마련하겠다"며 "대규모 시설 투자에 필요한 재원을 안정적으로 조달하도록 재무건전성 관리도 강화하겠다"고 말했다.

◆ 일주일 새 출국 장애 세 차례…9개월 사장 공백도 숙제

수익구조 재편과 함께 공항 운영의 안정성을 확보하는 일도 시급해졌다. 여객과 이익이 늘어나는 동안 발권과 승객정보 확인 등 기본적인 출국 절차에서는 장애가 반복됐다. 지난달 말부터 이달 초까지 약 2주 동안 세 차례 시스템 문제가 발생하면서 항공사 발권 업무가 중단되거나 직원들이 여권과 탑승권을 수작업으로 확인하는 등 이용객 불편이 이어졌다.

지난달 30일에는 미국 에어링크(ARINC)가 관리하는 공항 내 네트워크 장비에 장애가 생겨 44개 항공사가 영향을 받았다. 중국 항공사 11곳은 약 5시간 동안 발권을 멈췄다. 이달 3일에는 법무부 탑승자 사전확인시스템(IPC) 장애로 정보 전송이 중단돼 일부 항공편이 지연됐다.

이달 6일에는 제1·2여객터미널 출국장에서 승객 운송정보가 확인되지 않아 직원들이 여권과 탑승권을 직접 대조하는 일이 벌어졌다. 14개 항공사 이용객이 불편을 겪었으며 긴급 조치는 52분 만에 끝났다. 공사는 내부 시스템의 데이터 처리가 일시적으로 늦어진 것으로 보고 있다.

관리 주체가 서로 다른 시스템에서 장애가 반복된 만큼 공사 내부뿐 아니라 관계기관·외부 사업자와의 정보 공유와 공동 대응체계도 정비해야 한다는 이야기가 나온다. 공사 관계자는 "공항 운영 주체로서 관계기관과 협력해 출국 관련 시스템 점검을 강화하겠다"며 "유사 사례 재발 방지에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

이런 현안을 총괄할 사장 자리는 올해 2월 이학재 전 사장이 물러난 뒤 약 9개월간 비어 있다. 김범호 부사장이 직무대행을 맡고 있지만 정부의 후임 인선은 아직 마무리되지 않았다. 여객 증가에 맞춘 운영체계 정비와 면세점 수익구조 재편이 동시에 필요한 시점에 최고경영자 공백이 장기화했다는 점에서 우려가 나온다.

전문가 사이에선 공사의 성과 달성을 위해 직위에 걸맞은 직무 능력을 갖춘 사장 임용을 서둘러야 한다는 주장이 제기된다. 한국개발연구원(KDI) 관계자는 "공공기관 사장 선임의 객관성과 공정성 확보 문제는 단순히 특정 제도를 도입하는 것만으로 해결할 수 있는 것은 아니다"라며 "현실적인 여건을 고려해 후보자의 선정부터 검증, 임명까지 다각도의 노력이 필요하다"고 말했다.

chulsoofriend@newspim.com