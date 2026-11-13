[현장] 뉴욕의 크리스마스가 여의도에…더현대 서울 H빌리지 가보니

'크리스마스 인 뉴욕 시티' 주제 전시

길고양이가 시민의 작은 영웅 상징

[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 서울 여의도 더현대 서울 5층 사운즈 포레스트. 뉴욕 지하철 개찰구를 본뜬 입구를 지나자 풍경이 바뀌었다. 1985년 뉴욕의 크리스마스 거리가 펼쳐졌다.

더현대 서울 H빌리지 전경. [사진= 김용석 기자]

올해 주제는 '크리스마스 인 뉴욕 시티'다. 현대백화점의 크리스마스 캐릭터 '아기 곰 해리'가 밤새 불이 꺼지지 않는 뉴욕에서 선물 배달에 애를 먹자, 골목에 사는 길고양이들이 사람들 눈을 피해 돕는다는 이야기다.

거리 안쪽으로 들어서면 붉은 벽돌로 마감한 최대 10m 높이의 건물 13개동이 줄지어 서 있다. 지붕 위 물탱크와 빌보드, 네온사인, 비상 피난 계단이 당시 뉴욕 건물의 모습 그대로다. 노란 체커 택시와 핫도그 노점, 뉴스 가판대가 골목을 채웠다. 음악은 캐럴부터 힙합, 재즈까지 1980~1990년대 뉴욕의 장르를 넘나든다. 조명도 따뜻한 흰색 대신 빨강·노랑·분홍·보라·파랑·초록을 과감하게 썼다.

골목 곳곳에는 숨어 있는 고양이를 찾는 것도 또다른 재미다. 모두 40여 마리로, 전국 4~5곳 공방이 나눠 제작했다. 정민규 현대백화점 VMD팀 책임디자이너는 "고양이 종류에 따라 꼬리 위치를 달리하고, 관람객이 무서워하지 않을지까지 꼼꼼히 따져 가며 만들었다"고 설명했다. 일부는 아파트 창가에서 움직이고, 일부는 관람객이 안고 사진을 찍을 수 있다. 대장 고양이는 회색 러시안 블루 '헤이헤이'이며, 황색 고양이 '하이하이'는 현대백화점의 큐레이션 전문몰 '더현대 하이'에서 착안했다. 두 고양이는 6m 크기 조형물로 1층 워터폴 가든에도 서 있다.

고양이를 내세운 이유에 대해선 올해 주제를 '작은 영웅'이라고 했다. 이름을 남기지 않고 바다에 뛰어든 시민, 사고 차량에서 사람을 구하고 사라진 시민처럼 주목받지 못해도 결정적 순간에 힘이 되는 이들의 이야기다. 길고양이가 그 상징이다. 전 세계에서 가장 유명한 산타 역할의 해리가 길고양이들의 도움으로 크리스마스의 기적을 완성한다는 구성이다.

더 현대 서울 H빌리지 뉴욕의 노란 택시 옐로캡 차량 번호는 'HDS-1985'이다. [사진= 김용석 기자]

숨은 장치도 많다. 거리 가판대에는 현대백화점이 문을 연 해인 1985년 12월 25일자 신문이 놓여 있고, 영문과 국문을 합쳐 3종으로 제작했다. 차량 번호는 'HDS-1985'이며, 13개동 간판 전화번호에는 점포별 개점일을 넣었다. 고양이 40여 마리는 현대백화점 임직원을 상징한다. 준비에는 1년이 걸렸고, 현장 제작은 한 달이 소요됐다. 매년 역대 최대 비용을 들이고 갱신하고 있다.

건물 안에서는 F&B와 소품 등 7개 브랜드가 있다. 성수동 LP 청음 카페 '바이닐', 뉴욕 작가가 참여하는 반려동물 라이브 드로잉샵 '하운드 팟', 뉴욕 스타일 베이커리 카페로 꾸민 '베즐리', 뉴욕 펍을 구현한 '스텔라 아르투아', 사탕가게 '씨즈캔디', 선물 큐레이션 편집숍 '더현대 기프트', 라이프스타일 편집숍 '에이치바이에이치'다.

더현대 서울 H빌리지 곳곳에 숨어있는 각기 다른 고양이를 찾는 것도 또다른 재미다. [사진= 김용석 기자]

H빌리지는 2022년 '해리의 곡물창고'로 시작해 올해가 다섯 번째 테마다. 현대백화점에 따르면 지난해까지 4년간 누적 관람객은 150만명을 넘었다. 올해는 외국인 전용 대기 접수 창구도 생겼다. 더현대 서울 전체 매출에서 외국인 비중이 2022년 3.3%에서 올해 9월 25.2%로 21.9%포인트 올랐기 때문이다.

백화점업계가 크리스마스 장식에 공을 들이는 이유는 매출이다. 지난해 12월 4일부터 22일까지 매출은 전년 같은 기간보다 현대백화점이 13.3%, 롯데백화점이 15%, 신세계백화점이 16.4% 늘었다.

경쟁사도 시작했다. 롯데백화점은 본점 외벽에 전구 2만개를 달고 '롯데타운 드림 라이트 가든'을 열었고, 신세계백화점은 지난 6일 본점 외벽 전광판 '신세계스퀘어'에서 크리스마스 영상을 공개했다.

박근호 현대백화점 영업전략담당 상무는 "현대백화점의 크리스마스는 해마다 새로운 이야기와 연출로 국내외 고객이 찾는 연말 대표 콘텐츠로 자리 잡았다"고 말했다.

fineview@newspim.com