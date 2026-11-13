물류 현장에 로봇·AI 접목…국토부, 기술기업과 협업 연결

AI 핵심 요약beta
- 국토교통부가 13일 물류기업과 기술기업 간 협업을 지원했다
- 물류기업 10곳과 기술기업 23곳이 신기술 도입 방안을 논의했다
- 협업 기업에는 물류효율화지원사업 가점과 지원금 3000만원을 제공한다
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물류기업 10개사·기술기업 23개사 상담
협업 성사 시 지원사업 가점
[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 정부가 로봇·인공지능(AI) 등 신기술을 도입하려는 물류기업과 기술기업 간 협업을 지원한다.
13일 국토교통부와 물류산업진흥재단은 서울창업허브 공덕에서 '2026 물류상생 Meet-up'을 개최한다고 밝혔다.
물류산업의 패러다임 전환으로 기술 도입 수요는 꾸준히 늘고 있지만, 물류기업과 기술기업 간 협업 기회가 부족해 우수한 신기술을 실제 현장에 적용하는 데 한계가 있다. 국토부는 기업 간 파트너십 구축 계기를 마련하고 협업을 통한 물류산업 고도화를 지원하기 위해 이번 행사를 준비했다.
행사에서는 기술기업이 보유한 우수 기술을 소개하고 수요기업인 물류기업과 기술 도입·실증을 위한 협업 방안을 일대일로 논의한다. 국토부는 협업사업이 실질적인 성과로 이어지도록 정부 지원사업과 연계해 기업 간 협력 기반을 마련하고 기술 도입과 현장 적용을 지원할 계획이다.
참여기업은 물류기업 10개사와 기술기업 23개사다. 협업 파트너십 성사율을 높이기 위해 물류기업을 대상으로 협업을 희망하는 8개 대과제를 사전에 조사하고 해당 기술을 보유한 기술기업을 선정했다.
참여 물류기업은 팀무버, 더베이글, 엔로지스, 공성운수, 그린써브, 현대인, 동화개발, 영풍물류, 동성항운, 정운관세법인이다.
협업 희망 과제는 ▲물류로봇·자동화 ▲AI·데이터 기반 물류운영 최적화 ▲영상 기반 이상감지 및 문서자동화 ▲배송경로 최적화 ▲창고·물류센터 자동화 ▲공급망 가시성 ▲창고관리시스템(WMS)·운송관리시스템(TMS)·전사적자원관리(ERP) 등 물류시스템 ▲사무자동화(RPA) 등이다.
행사는 우수 기술기업 발표, 기술실증(POC) 우수사례 발표, 정부 지원사업 소개, 일대일 비즈니스 상담 등 4개 부문으로 구성된다.
일대일 비즈니스 상담에서는 물류기업이 제시한 기술과제를 중심으로 기술기업과 수요기업이 직접 만나 협업 방향을 논의한다. 현장 상담과 멘토링을 통해 투자·사업화 가능성도 모색한다.
이번 행사를 통해 협업 계획이 성사된 기업에는 물류효율화지원사업 신청 시 가점을 부여한다. 이 사업은 물류기업의 스마트·3자·공동물류 전환을 지원하는 국토부 사업으로 지원금은 3000만원이다. 정부 지원사업 매칭 정보와 국가물류통합정보센터를 통한 기술 소개 등 홍보 지원도 제공할 계획이다.
심지영 국토부 물류정책관은 "이번 Meet-up이 물류산업의 AI·디지털 전환과 기술기업의 시장 진입을 동시에 촉진하는 계기가 되기를 기대한다"며 "국토부는 앞으로도 물류산업의 기술 혁신과 기업 간 상생협력을 위한 정책을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.
chulsoofriend@newspim.com