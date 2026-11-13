한국노동경제학회, 택배기사 근무환경 실태조사 결과 공개

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 국내 이커머스 및 물류업계에서 주 7일 배송이 확산되는 가운데, 택배기사의 과로 예방을 위해서는 휴무일 배송을 대신할 추가 인력 확보가 우선돼야 한다는 조사 결과가 나왔다. 배송 서비스 연속성을 유지하면서도 기사들의 휴식권을 실질적으로 보장할 별도의 인력 운영체계가 필요하다는 취지다.

[이미지=한국노동경제학회]

주 7일 배송 조건에서도 대체 배송 인력 확보 수준에 따라 기사들의 근무 환경과 업무 시간이 달라지는 것으로 나타났다. 주 7일 배송을 먼저 도입한 컬리넥스트마일과 쿠팡CLS는 상대적으로 높은 대체 인력 충원율을 보였으며, 소속 기사들의 하루 평균 배송 업무 시간은 오히려 감소했다.

반면 최근 주 7일 배송 서비스를 도입한 대다수 택배사는 별도 대체 인력 없이 기존 기사들의 순환 근무를 통해 배송일을 확대하고 있다.

배송 환경이 악화됐다고 응답한 기사들은 휴무를 자유롭게 사용하기 어렵고 배송 구역이 넓어졌다는 점을 주요 원인으로 제시했다. 추가 인력 없이 기존 인력만으로 배송 체계를 유지하는 방식이 현장 근무 여건을 악화시킬 수 있다는 분석이다.

한국노동경제학회는 지난 7월 실태조사에 참여한 6개 택배사 택배기사 755명 중 주 7일 배송 영업점 소속 424명을 심층 분석한 후속 연구 결과를 발표했다.

조사 결과, 주 7일 배송 이후 배송 환경에 변화가 있었다고 응답한 비율은 한진택배 52.3%, 롯데글로벌로지스 50.0%, CJ대한통운 45.8%로 나타났다. 반면 쿠팡CLS는 5.1%, 컬리넥스트마일은 15.8%로 상대적으로 낮았다. 배송 환경이 변화했다고 응답한 기사 중 77.4%는 업무 환경이 나빠졌다고 평가했다.

업무 환경 악화의 주요 원인으로는 휴무 사용의 어려움 63.8%, 배송 구역 확대 37.8%, 배송 구역 비고정 29.9% 등이 꼽혔다. 별도의 추가 인력 없이 기존 기사들끼리 순환 휴무를 운영할 경우, 쉬는 기사의 휴무 사용이 어렵고 배송 구역까지 동료들이 나눠 맡게 되면서 업무 시간이 늘어날 수 있다는 것으로 해석된다.

실제로 주 7일 배송을 운영한 이후 택배기사의 하루 평균 배송 업무 시간은 한진이 167분, CJ대한통운이 127.5분, 롯데가 97.5분 증가했다. 반면 컬리는 25.3분, 쿠팡CLS는 16.7분 감소했다. 주 7일 배송을 일찍부터 안착시킨 컬리와 쿠팡CLS는 전담 대체 인력 투입 체계가 안정화되면서 기사들의 배송 시간 단축 효과가 나타난 것으로 풀이된다.

앞선 연구에서도 주 7일 배송 영업점의 휴무일 배송을 담당할 추가 인력 확보율은 평균 43.4%에 그쳤으나, 쿠팡CLS는 85.9%, 컬리넥스트마일은 57.9%로 타사 대비 높았다.

이번 연구는 주 7일 배송을 기존 인력의 업무 재분배만으로 운영할 것이 아니라, 휴무자의 배송을 전담할 추가 인력을 투입해 별도의 운영 체계를 구축해야 개별 기사의 휴무를 보장하면서도 택배기사의 배송 업무 시간 증가를 막을 수 있음을 보여준다.

이는 주 7일 배송의 지속 가능성이 서비스 제공 일수 자체보다 '기사가 쉬는 날 누가 배송을 담당하느냐'에 있음을 의미한다. 소비자에게는 주 7일 배송을 제공하되, 택배기사는 주 5일을 중심으로 일하고 휴무자의 배송은 별도 인력이 담당하는 시스템 구축이 중요하다는 것이다.

연구책임자인 박영범 교수는 "택배기사들이 원치 않는 획일적인 작업 시간 규제법이 국회에 발의되어 있지만, 실질적으로 휴무를 보장할 수 있는 업무 환경 개선이 더 필요하다"고 지적했다. 이어 "택배기사들의 과로를 방지하면서도 소비자에게 안정적인 주 7일 배송 서비스를 제공하려면, 충분한 추가 인력 확보를 바탕으로 한 '주 5일 배송 시스템' 구축 방안에 대한 논의가 우선돼야 한다"고 말했다.

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