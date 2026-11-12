뮤지컬 '레베카', 24일 여덟 번째 시즌 개막…신영숙·옥주현 출연

AI 핵심 요약beta
- 뮤지컬 ‘레베카’가 12일 오는 24일 서울에서 여덟 번째 시즌을 시작한다고 밝혔다.
- ‘레베카’는 국내 누적 관객 100만명을 돌파한 작품으로 2027년 3월 14일까지 공연된다.
- 신영숙과 옥주현이 댄버스 부인 역으로 복귀하고 테이·김우형·민우혁 등이 출연한다.
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김우형·민우혁·이아름솔·이봄소리·유연정 등 새롭게 합류
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 국내 누적 관객 100만명을 돌파한 뮤지컬 '레베카'가 오는 24일 서울 충무아트센터 대극장에서 여덟 번째 시즌의 막을 올린다고 12일 밝혔다.
'레베카'는 2006년 오스트리아 비엔나에서 초연된 작품으로 국내에서는 2013년 처음 공연됐다. 이후 일곱 차례 시즌을 거쳐 2023년 국내 누적 관객 100만명을 넘어섰다.
작품은 영국 작가 대프니 듀 모리에가 1938년 발표한 동명 소설을 원작으로 한다. 원작은 1940년 알프레드 히치콕 감독이 영화로 제작해 미국 아카데미 시상식 작품상을 받았다.
뮤지컬은 죽은 아내 레베카의 흔적이 남아 있는 맨덜리 저택을 배경으로 한다. 막심 드 윈터와 결혼해 저택의 새 안주인이 된 '나(I)'가 레베카에게 집착하는 댄버스 부인과 마주하면서 벌어지는 이야기를 그린다.
음악은 '모차르트!', '엘리자벳' 등을 만든 미하엘 쿤체(Michael Kunze)와 실베스터 르베이(Sylvester Levay)가 맡았다. 대표곡으로는 댄버스 부인의 '레베카 액트2(ACT 2)'와 막심의 '신이여(Gott, warum?)' 등이 있다.
국내 초연 당시인 2013년에는 제7회 더 뮤지컬 어워즈에서 연출상과 무대상, 조명상, 음향상, 여우조연상 등 5개 부문을 수상했다.
이번 시즌에는 신영숙과 옥주현이 다시 댄버스 부인 역으로 무대에 오른다. 신영숙은 2013년 한국 초연부터 전 시즌에 참여해왔으며 옥주현 역시 초연부터 해당 역할을 맡아왔다.
막심 역에는 테이와 함께 김우형, 민우혁이 출연한다. 김우형과 민우혁은 이번 시즌 처음 '레베카'에 합류한다.
댄버스 부인 역에는 2017년 앙상블로 작품에 참여했던 이아름솔도 새롭게 캐스팅됐다. '나(I)' 역은 2023년 10주년 공연에 출연했던 이지수와 새롭게 합류한 이봄소리, 유연정이 맡는다.
잭 파벨 역에는 최민철과 임정모가 출연한다.
뮤지컬 '레베카'는 오는 24일부터 2027년 3월 14일까지 서울 충무아트센터 대극장에서 공연된다.
taeyi427@newspim.com