전주시·라송건설, '지역업체 참여' 확대…하도급 60% 이상

AI 핵심 요약beta
- 전주시는 12일 라송건설·전문건설협회와 지역건설 활성화 협약을 체결했다
- 협약에 따라 지역업체 하도급 60%·자재장비 사용 70% 이상을 추진한다
- 시는 조례 개정과 대형 건설사 협력으로 지역업체 수주 확대에 나선다
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지역 건설자재·장비 사용률 70% 목표…3자 업무협약 체결
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시가 대형 건설사업에 지역업체 참여를 확대하고 건설자재와 장비 사용을 활성화해 지역 건설경기 회복에 나섰다.
전주시는 전날 대한전문건설협회 전북도회, 라송건설과 지역건설산업 활성화를 위한 3자 업무협약을 체결했다고 12일 밝혔다.
이번 협약은 라송건설이 완산구 효자동 옛 전주마트 부지에 추진하는 주상복합 건축사업을 계기로 마련됐다. 해당 사업은 브랜드명 '그웬'으로 1개 동, 최고 45층, 총 298세대 규모로 추진될 예정이다.
협약에 따라 양측은 ▲지역 전문건설업체 하도급 참여율 60% 이상 달성 노력▲지역 건설자재·장비 사용률 70% 이상 달성 노력▲건축 인허가와 공사 관련 민원 신속 처리▲불공정 하도급 거래 근절 등에 협력하기로 했다.
앞서 전주시는 지난달 건축과와 재개발재건축과, 시공사 관계자들과 회의를 열고 지역업체 참여 확대를 위한 구체적인 추진 방안을 논의했다.
시는 관련 조례 개정을 통해 지역업체 공사 참여와 지역 건설자재·장비 사용 권장 비율을 명시하고 인허가 단계부터 공정별 발주 예정 시기 등을 담은 지역건설산업 활성화 계획서 제출을 권장할 방침이다. 대형 건설사와의 상생협약 및 지원 근거도 마련할 계획이다.
이와 함께 우수 지역건설업체를 발굴하고 대형 건설사와 지역업체 간 만남의 장을 마련해 협력업체 등록과 입찰 참여 기회를 확대할 예정이다.
전주시는 앞으로 사업부서와 인허가부서, 지역건설지원팀 간 협력체계를 강화하고 대형 건설사 본사와 주요 공사 현장을 방문해 지역업체 참여 확대를 요청할 계획이다.
이병균 라송건설 대표는 "지역건설업체와의 상생협력은 건설사업의 원활한 추진과 지역경제 발전을 위한 중요한 과제"라며 "우수 지역업체의 공사 참여 확대와 공정한 하도급 거래문화 정착에 노력하겠다"고 밝혔다.
임근홍 대한전문건설협회 전북도회장은 "협회도 경쟁력 있는 지역 전문건설업체를 발굴하고 대형 건설사와 협력체계를 강화해 지역업체의 실질적인 수주 확대로 이어지도록 노력하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com