시흥시 '경기 서남권 외국인 유학생 취업·정주박람회' 18일 개최

AI 핵심 요약beta
- 시흥시는 12일 오는 18일 외국인 유학생 취업·정주박람회를 개최한다고 밝혔다
- 박람회에는 경기 서남권 5개 대학 유학생 250명과 구인기업 23곳이 참가한다
- 1대1 채용면접과 비자 상담, 정착 지원 프로그램을 운영하고 사후 매칭도 이어간다
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D-10→E-7 비자 변경 상담 및 정주 지원 정책 안내
[시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 시흥시는 경기도, 경기과학기술대학교와 공동으로 오는 18일 경기과학기술대학교 체육관에서 '2026 경기 서남권 외국인 유학생 취업·정주박람회'를 개최한다고 12일 밝혔다.
이번 행사는 시흥스마트허브와 시화MTV 등 지역 제조업 및 뿌리기업의 인력난을 해소하는 동시에 외국인 유학생들에게 양질의 취업 기회를 제공해 안정적인 지역 정착을 돕기 위해 마련됐다.
박람회에는 관내외 구인기업 23개사와 경기과학기술대, 한국공학대, 한양대 에리카(ERICA), 안산대, 신안산대 등 경기 서남권 주요 5개 대학의 외국인 유학생(D-2·D-10) 약 250명이 참가한다.
현장에서는 기업 인사담당자와 유학생 간 1대1 채용면접이 진행돼 실질적인 일자리 매칭이 이뤄진다. 또한 취업 과정에서 큰 걸림돌로 꼽히는 체류자격 문제를 해결하기 위해 전문 행정사가 현장에 상주하며 구직(D-10) 비자에서 특정활동(E-7) 비자로의 전환 등 맞춤형 비자 상담을 지원한다.
이와 함께 경기도일자리재단과 안산출입국·외국인사무소가 운영하는 정주지원관을 통해 취업 제도 및 지역 정착 정책을 안내하며 이력서·면접 클리닉, 다국어 통역, 이력서 사진 촬영, 헤어·메이크업 등 다양한 부대 프로그램도 운영된다.
시는 행사 종료 후에도 직업상담사를 통한 사후관리와 미취업자 추가 매칭을 지속해 유학생들의 조기 정착을 뒷받침할 방침이다.
임병택 시흥시장은 "이번 박람회를 통해 앞으로 지역 뿌리기업 인력난을 해소하고 외국인 청년 안정적 정착 돕는 생태계를 만들어 나가겠다"고 밝혔다.
1141world@newspim.com