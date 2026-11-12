익산시새마을회, 김장 3000포기 담가 취약계층 겨울나기 지원

AI 핵심 요약beta
- 익산시새마을회는 12일 취약계층 돕기 김장 나눔을 펼쳤다
- 새마을회원 등 450여 명은 김장김치 3000포기를 담갔다
- 완성된 김치는 독거노인과 저소득 가구에 전달될 예정이다
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독거노인·저소득 가구 등에 전달해 지역사회 온정 '확산'
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시 새마을회원들이 직접 담근 김장김치로 취약계층의 따뜻한 겨울나기를 돕는 나눔 행사를 펼쳐졌다고 12일 밝혔다.
익산시는 익산시새마을회는 지난 10~12일 익산종합운동장에서 '2026 사랑의 김장 나누기' 행사를 진행했다.
이번 행사에는 익산시새마을부녀회 회원과 읍면동 새마을지도자 등 450여 명이 참여해 김장김치 3000포기를 담갔다.
참여자들은 배추 손질과 양념 준비, 김치 버무리기, 포장 등 김장 전 과정에 힘을 보탰으며 완성된 김치는 지역 내 독거노인과 저소득 가구 등 취약계층에 전달될 예정이다.
익산시새마을회는 매년 김장 나눔을 비롯해 환경정화와 소외계층 지원 등 다양한 봉사활동을 펼치며 지역사회 나눔 문화 확산에 앞장서고 있다.
방성봉 회장은 "추운 날씨에도 어려운 이웃을 위해 참여해 주신 회원들께 감사드린다"며 "정성껏 담근 김장김치가 이웃들의 따뜻하고 건강한 겨울나기에 도움이 되길 바란다"고 말했다.
익산시 관계자는 "매년 나눔과 봉사를 실천하는 새마을회원들에게 감사드린다"며 "이웃을 향한 나눔이 지역사회 곳곳으로 확산되길 기대한다"고 전했다.
lbs0964@newspim.com