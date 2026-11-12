창원시, 맘스프리존 복합문화시설 조성…가족 친화 공간 마련

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숲 놀이 테마형 시설과 커뮤니티 공간

2027년 개관 목표 시민 설명회 진행

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시가 건물만 세워진 채 문을 열지 못했던 대상공원 맘스프리존의 새 청사진을 내놨다.

윤성주 창원시 복지여성보건국장은 12일 시청 프레스센터에서 브리핑을 열고 "장기간 비어 있던 대상공원 내 맘스프리존을 어린이 놀이시설과 가족 휴식공간을 갖춘 복합문화시설로 조성한다"고 밝혔다.

윤성주 창원시 복지여성보건국장은 12일 시청 프레스센터에서 대상공원 내 맘스프리존과 관련해 브리핑을 하고 있다.[사진=창원시] 2026.11.12

성산구 충혼로에 위치한 맘스프리존은 지하 1층, 지상 3층, 연면적 4996㎡ 규모다. 지난해 8월 창원시에 기부채납됐지만 내부 시설이 마련되지 않아 지금까지 문을 열지 못했다.

시는 약 40억 원을 투입해 숲 놀이 테마형 어린이 체험시설과 부모 휴식공간, 가족 커뮤니티 공간을 마련할 계획이다.

1층에는 영유아부터 초등학교 저학년까지 이용할 수 있는 놀이시설이 들어선다. 숲을 주제로 감각·신체·인지 활동을 결합하고, 놀이 과정에서 상상력과 창의력을 키울 수 있도록 공간을 구성한다.

주요 시설은 자연의 숲을 형상화한 감각의 숲, 입체 놀이구조물로 모험과 도전을 경험하는 모험의 숲, 움직임에 반응하는 디지털 콘텐츠를 활용한 상상의 숲 등이다.

가족 커뮤니티 공간에는 대여용 파티룸과 세미나실을 마련한다. 야외공간은 버스킹 공연과 플리마켓 등을 열 수 있는 시민 참여형 광장으로 활용할 예정이다.

2층과 3층에는 이용객을 위한 문화휴게공간을 조성한다. 다양한 형태의 좌석을 갖춘 휴식 라운지를 마련해 독서와 대화가 가능하도록 하고, 필요에 따라 전시공간으로도 사용할 계획이다.

시는 오는 12월부터 시민설명회와 시설 명칭 공모를 진행한다. 2027년 상반기 시설 설치 사업자를 선정한 뒤 5월 공사에 들어가 10월 준공할 예정이다. 집기와 비품 설치, 시범운영을 거쳐 12월 개관한다는 일정이다.

news2349@newspim.com