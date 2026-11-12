한전 부울본부, 홈플러스 센텀시티점 전력 공급 유지 방안 모색

AI 핵심 요약beta
- 한전 부산울산본부가 11일 홈플러스 센텀시티점 입점업체 지원을 논의했다
- 센텀시티점은 전기요금 2억5200만원을 3개월째 체납해 공급 중단 대상이 됐다
- 한전은 변압기 공동이용 등 전력 공급 전환 방안을 검토하고 협의를 이어가기로 했다
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[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 한국전력공사 부산울산본부가 전기요금 체납으로 전력 공급 중단 위기에 놓인 홈플러스 센텀시티점 입점업체 지원 방안을 모색했다.
12일 한전 부산울산본부에 따르면 전날 홈플러스 센텀시티점에서 입점업주들과 간담회를 개최했다. 입점업체의 영업 차질을 줄이고 전력 공급을 이어갈 방안을 마련하기 위해서다.
홈플러스는 지난달 19일 영업하지 않는 점포의 전기요금을 더 이상 납부하지 않겠다는 내용을 한전에 통보했다. 센텀시티점도 전기요금 체납 기간이 3개월을 넘어 전력 공급 중단 대상에 포함됐다.
한전 전기공급약관은 전기요금이 3개월 이상 체납되면 전력 공급을 중단할 수 있도록 규정하고 있다. 센텀시티점의 체납액은 3개월분인 2억5200만원으로 알려졌다.
한전은 전력 공급 중단에 따른 입점업체 피해를 줄이기 위해 변압기 공동이용 계약 등을 안내해 왔다. 해당 계약을 체결하면 홈플러스의 전력 공급이 중단되더라도 요건을 갖춘 입점업체가 별도로 전력을 사용할 수 있다.
한전은 입점업체의 애로사항을 듣고 전력 공급 전환에 필요한 행정·기술 지원 방안을 검토했다. 참석자들은 세부 방안을 마련하기 위해 협의를 이어가기로 했다.
한전 관계자는 "입점업체의 생계가 걸린 사안인 만큼 전력 공급을 유지하고 계약을 정상화할 방안을 찾고 있다"면서도 "체납이 반복되는 상황에서 전력 공급을 기한 없이 유지하기는 어렵다"고 말했다.
news2349@newspim.com