경남도, '일자리 어워드' 장관상 수상

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[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도가 지역 산업에 맞춰 추진해 온 일자리 정책의 성과를 외부에서 확인받았다.

도는 '2026 대한민국 일자리 어워드'에서 고용노동부 장관상을 수상했다고 12일 밝혔다.

지난 9월 17일부터 18일까지 강원 스피드스케이팅경기장에서 열린 '2026 지역경제 혁신박람회'[사진=경남도] 2026.11.12

대한민국 일자리 어워드는 행정안전부, 지방공기업평가원 등이 공동 주최한 '2026 지역경제 혁신박람회'와 연계해 지자체와 공공기관의 일자리 정책 성과를 평가한 자리다.

도는 산업 현장의 수요에 맞춘 인력양성 체계와 고용안정 지원 정책을 함께 추진한 점에서 평가를 받았다. 거제대학교가 고용노동부 '산업전환 공동훈련센터'에 선정돼 5년간 국비 30억 원을 확보한 점이 주요 근거로 제시됐다.

거제대학교 산업전환 공동훈련센터는 2026년부터 2030년까지 조선해양 분야 근로자를 대상으로 디지털 용접·도장, 친환경선박 설계 등 11개 전문과정을 운영한다. 이 센터는 연간 500명 이상의 핵심 인력을 양성하는 것을 목표로 하고 있다.

도는 '방위산업 상생형 격차완화 지원사업'을 통해 협력사 신규 취업자 지원과 재직자 장기근속 인센티브를 운영해 왔다. 이 사업은 방산 산업 협력기업의 인력 확보 부담을 낮추고 숙련 인력의 이탈을 줄이는 데 방점을 뒀다.

이러한 지원이 조선·방산 등 주력 산업의 인력난 완화로 이어졌다고 도 관계자는 설명했다.

도는 지난 9월 17일부터 18일까지 강릉올림픽파크에서 열린 '2026 지역경제 혁신박람회'에 도내 12개 시군과 공동으로 참가했다. 행사에는 전국 94개 지자체와 출자·출연기관, 지방공기업이 참여해 150개 부스를 운영했다.

도는 이 자리에서 우수 일자리 정책과 지역 수출 경쟁력, 대표 관광지 등을 소개했다.

news2349@newspim.com