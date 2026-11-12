NHN클라우드, 메시징 솔루션 AWS 마켓플레이스 입점

AI 핵심 요약beta
- NHN클라우드가 12일 메시징 솔루션을 AWS 마켓플레이스에 등록했다.
- 해당 솔루션은 문자·카카오톡·RCS·푸시·이메일 등 6개 채널을 지원한다.
- 글로벌 기업은 AWS 통합 청구와 국내 메시지 발송 규정을 적용받게 됐다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= NHN클라우드가 메시징 솔루션 'NHN Cloud Notification(NHN클라우드 노티피케이션)'을 아마존웹서비스(AWS)의 AWS 마켓플레이스에 등록했다고 12일 밝혔다.
NHN클라우드 노티피케이션은 문자(SMS·LMS·MMS), 카카오 알림톡·브랜드메시지, RCS, 앱 푸시, 이메일 등 다양한 고객 커뮤니케이션 채널을 제공하는 클라우드 기반 통합 메시징 플랫폼이다. 단일 API로 6개 채널을 통합 발송할 수 있으며 대규모 트래픽 상황에서도 안정적인 발송 환경을 제공한다.
AWS 마켓플레이스는 AWS 고객이 소프트웨어, 데이터, 서비스를 검색하고 구매·배포·관리할 수 있는 디지털 카탈로그다. 이번 입점으로 AWS를 이용 중인 글로벌 기업들은 간소화된 구매 절차와 AWS 통합 청구를 통해 NHN클라우드 노티피케이션을 신속하게 도입할 수 있다.
NHN클라우드 노티피케이션은 국내 메시지 발송 규제를 충족하는 서비스를 제공한다. 글로벌 기업이 국내 고객에게 안내 문자를 발송하려면 전기통신사업법에 따라 발신번호를 사전에 등록해야 한다.
광고성 메시지의 경우 정보통신망법에 따라 '(광고)' 문구 표기, 무료 수신거부 방법 안내, 야간 시간대(21시~08시) 발송 제한 등을 준수해야 한다. 이 솔루션을 통해 글로벌 기업은 국내 법적 요건을 갖춘 메시지를 안정적으로 발송할 수 있다.
NHN클라우드 관계자는 "지난 1년간 국내 커머스 기업을 중심으로 약 165억 건의 메시지를 발송하며 대량 발송 역량을 입증한 NHN노티피케이션이 AWS 마켓플레이스에 입점하면서 다수의 글로벌 기업이 빠르고 편리하게 도입할 수 있게 됐다"며 "우수한 발송 품질과 서비스로 국내 기업을 지원해 온 노하우를 살려 글로벌 기업의 성공적인 국내 시장 안착을 적극 지원하겠다"고 밝혔다.
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