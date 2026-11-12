엔씨, '쓰론 앤 리버티' 글로벌 서비스 직접 운영

AI 핵심 요약beta
- 엔씨는 11일 아마존 게임 스튜디오로부터 TL 글로벌 서비스를 이관했다.
- 기존 이용자의 계정과 캐릭터 진행도, 아이템 등 데이터는 그대로 유지된다.
- 엔씨는 12일 라이브 방송과 점핑권 지급 이벤트를 진행한다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 엔씨가 다중접속역할수행게임(MMORPG) '쓰론 앤 리버티'의 글로벌 서비스를 직접 운영하는 체제로 전환했다.
엔씨는 11일 아마존 게임 스튜디오로부터 글로벌 서비스 이관을 완료했다. 이용자는 스팀, 퍼플, 플레이스테이션, 엑스박스 등 플랫폼 구분 없이 하나의 통합된 환경에서 게임을 즐길 수 있다.
기존 이용자의 플레이 기록과 자산은 그대로 유지된다. 계정 정보, 캐릭터 진행도, 인벤토리 아이템, 게임 내 재화인 루센트 등 모든 데이터가 변경 없이 이용 가능하다.
엔씨는 개발과 라이브 운영 간 연계를 강화해 글로벌 이용자의 의견을 신속하게 반영하고 일관된 서비스 경험을 제공할 방침이다.
엔씨는 12일 오전 10시(태평양시간 기준) 공식 유튜브 채널에서 서비스 통합 이후 첫 라이브 스트리밍을 진행한다. 방송에서는 새로운 커뮤니티 매니저를 소개하고 향후 소통 방향을 공유한다.
서비스 통합을 기념해 성장 지원 이벤트도 진행한다. 기간 내 접속하는 모든 계정에 캐릭터 부스트 티켓인 '점핑권' 1개를 제공한다. 점핑권 사용 시 캐릭터가 즉시 60레벨에 도달하며 75레벨 장비를 받는다.
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