카카오게임즈, 4년 연속 경기사랑의열매 ESG나눔기업패

AI 핵심 요약beta
- 카카오게임즈가 11일 지역사회 나눔을 인정받아 4년 연속 ESG나눔기업패를 받았다
- 임직원 캠페인으로 청각장애 아동·청소년의 문화예술 접근성 향상에 기여했다
- 지난해 12월 자막 제작과 1900만원 기부로 학생 70명의 공연 관람을 지원했다
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 카카오게임즈가 지역사회 나눔 활동을 인정받아 4년 연속으로 경기사랑의열매로부터 'ESG나눔기업패'를 획득했다.
경기사랑의열매는 11일 경기도 수원시 사무실에서 카카오게임즈에 감사패를 전달했다. 이 상은 ESG경영을 선도하며 지난 한 해 동안 지역사회 기부를 실천한 기업에 수여한다.
카카오게임즈는 임직원 참여형 사회공헌 캠페인 '다가치 나눔파티'를 통해 청각장애 아동·청소년의 문화예술 접근성 향상에 기여한 공로를 인정받았다.
지난해 12월 임직원들이 청각장애인을 위한 배리어프리 뮤지컬의 자막을 제작했고 약 1900만원의 기부금을 조성했다. 국립서울농학교 중고등부 학생 약 70명의 공연 관람을 지원했으며 좌석에 청각장애인 전용 기기를 설치해 효과음과 배경음악을 자막으로 전달했다.
카카오게임즈는 2023년부터 '다가치 나눔파티'를 통해 유기견을 위한 장난감 제작, 호우·산불 피해 이재민 기부금 전달, 그룹홈 아동 대상 놀이 봉사 등 다양한 사회공헌 활동을 진행해왔다.
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