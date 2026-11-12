엔씨 리니지2M, 25일 7주년 업데이트…신규 클래스 추가

AI 핵심 요약beta
- 엔씨가 25일 리니지2M 7주년 기념 대규모 업데이트를 진행한다
- 신규 클래스 디스트로이어와 인터루드 쿠폰 등 콘텐츠를 추가한다
- 24일까지 사전예약을 받고 기념 장신구와 성장 지원 상자를 지급한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 엔씨의 다중접속역할수행게임(MMORPG) '리니지2M'이 오는 25일 7주년 기념 대규모 업데이트를 진행한다. 신규 클래스 '디스트로이어'를 비롯해 인터루드 쿠폰, 기념 이벤트, BBQ 컬래버레이션 등 다양한 콘텐츠를 추가한다.
24일까지 공식 홈페이지를 통해 업데이트 사전예약을 받는다. 참여자에게는 기념 목걸이와 반지, 강화된 장신구 지원 상자, 성장 지원 상자 등 4종의 보상을 지급한다. 기념 반지는 은총 충전량 700% 추가, 경험치 보너스 77% 등의 효과를 제공한다.
18일 저녁 8시 공식 유튜브에서 '린투엠쑈타임: The breakthrough LIVE'를 진행한다. 신규 클래스 디스트로이어, 7주년 마일리지 아크스톤, 발라카스 백 어택, 인터루드 쿠폰 10장 등 업데이트 상세 내용을 공개할 예정이다.
생방송 중 실시간 추첨을 통해 갤럭시 Z 폴드8 울트라, iPad Pro 13 등 경품과 신화 클래스 확정 획득권, 신화 아가시온 확정 획득권 등 게임 아이템을 제공한다.
사전 이벤트 'Go through! 아덴 최고 지역을 찾아서!'는 17일까지 진행된다. 참가자는 공식 홈페이지에 제시된 4개 팀 중 하나를 선택해 참여할 수 있으며, 전원에게 'BBQ 5000원 할인권'을 제공한다. 당첨 팀을 선택한 이용자에게는 '구글 플레이 기프트 코드 1만원권'도 지급하며, 당첨 팀은 방송 당일 실시간 추첨으로 정해진다.
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