동해시, 무릉계곡 '베틀바위~두타산성 구간' 숲길 정비

AI 핵심 요약beta
- 동해시가 12일 무릉계곡 피마름골 등 숲길 정비를 완료했다
- 피마름골에는 전망대, 산성 12폭포에는 데크다리를 설치했다
- 안전 로프와 이정표를 정비해 탐방객 편의를 높였다고 밝혔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시가 무릉계곡 피마름골과 베틀바위~두타산성 구간의 숲길 정비사업을 완료했다고 12일 밝혔다.
이번 사업은 산림청과 체결한 '공동산림사업 협약'에 따라 진행됐으며 피마름골 숲길에 경우 쉼터 기능을 갖춘 전망대를 설치해 탐방객들이 무릉계곡의 자연경관을 즐기며 휴식할 수 있는 공간을 조성했다.
또 베틀바위~두타산성 숲길의 산성 12폭포 구간에는 데크다리를 설치해 집중호우 시 계곡 범람으로 인한 안전사고 위험을 줄였고, 탐방객들의 불편을 해소했다.
추가 조치로는 구간 내 안전 로프 설치와 이정표 정비, 산돌쌓기 등이 포함되어 탐방객들이 보다 안전하고 편리하게 숲길을 이용할 수 있도록 개선했다.
정인화 녹지과장은 "무릉계곡의 우수한 자연환경을 보전하며 탐방객들이 안전하게 아름다운 경관을 즐길 수 있도록 숲길을 지속적으로 정비·관리하겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com