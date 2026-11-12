[프로야구] SSG '우승포수' 김민식 방출…류효승·길지석 은퇴 결정

AI 핵심 요약beta
- SSG는 12일 김민식·김창평 등 선수 5명에 재계약 불가를 통보했다
- 길지석과 류효승은 구단 면담에서 은퇴 의사를 밝혀 결정이 존중됐다
- SSG는 퓨처스 코치 나경민 등 4명과도 다음 시즌 재계약하지 않기로 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=SSG가 김민식, 김창평을 방출하는 등 선수단을 추가로 정비했다.
SSG는 "12일 일부 선수 및 코칭스태프와 내년 시즌 재계약을 진행하지 않기로 하며 추가 선수단 정비를 진행했다"고 밝혔다.
이날 SSG는 투수 길지석, 포수 김민식, 야수 김창평, 김태윤, 류효승을 포함한 총 5명에게 재계약 불가 의사를 전달했다. 이중 길지석과 류효승은 구단과의 면담을 통해 은퇴 의사를 밝혔으며, 구단은 선수의 결정을 존중하기로 했다.
지난 2022년 '와이어 투 와이어' 통합우승 당시 포수였던 김민식이 방출 명단에 올랐다. 김민식은 올 시즌 1군에서만 14경기에 출전해 타율 0.143, 4안타를 기록했다. 포수 유망주인 조형우가 치고 올라오면서, 김민식이 자리를 잃었다.
2019년 신인 드래프트 2차 1라운드 전체 6순위로 지명됐던 김창평도 뚜렷한 기록을 보여주지 못하고 결국 방출됐다. 프로 데뷔 후 6년간 통산 타율 0.156, 25안타 11타점 22득점을 기록했던 김창평은 결국 자리를 잡지 못했다.
거포로 주목받았던 류효승은 은퇴를 택했다. 류효승은 올 시즌 9경기에서 타율 0.160, 4안타(1홈런) 1타점 1득점을 기록했다. 통산 타율 0.242, 32안타(8홈런) 19타점 21득점을 기록 후 은퇴를 택했다.
지난 6월 SSG에 재입단했던 길지석도 은퇴를 결정했다. 길지석은 지난 2020 드래프트 2차 7순위로 SK 지명을 받았지만, 1군 경험 없이 2023시즌 후 방출됐다. 이후 독립리그 구단인 화성 코리요에서 기량을 올려 SSG에서 다시 1군 데뷔를 노렸지만, 끝내 은퇴를 선언했다.
한편 SSG는 퓨처스 코치진인 나경민, 류택현, 이영욱, 곽현희에게 다음 시즌 재계약하지 않기로 결정했다고 밝혔다.
willowdy@newspim.com