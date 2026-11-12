문화진흥 4개 기관 통합 추진, '한국문화진흥원' 설립 특별전담팀 첫 회의

AI 핵심 요약beta
- 문체부는 12일 한국문화진흥원 설립을 위한 특별전담팀 첫 회의를 개최했다
- 문체부는 4개 기관을 통합해 한국문화진흥원 설립을 추진하기로 했다
- 특별전담팀은 기관 명칭과 법령 개정, 조직·인력 등 통합 방안을 마련한다
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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 문화체육관광부(장관 최휘영)는 인공지능 대전환, 인구구조 변화 등 시대와 정책 환경 변화에 발맞추어, 국민들의 문화적 삶을 돕는 '(가칭) 한국문화진흥원'의 설립을 추진하는 특별전담팀(TF) 첫 회의를 11월 12일에 개최한다.
지난 9월 3일에 범부처 합동으로 발표한 '공공기관 기능개혁 추진방안'에 따라, 한국문화정보원, 한국문화예술교육진흥원, 지역문화진흥원, 한국공예디자인문화진흥원(전통문화본부, 한복센터) 등 4개 기관을 통합해 '(가칭) 한국문화진흥원'을 설립하기로 했다.
문체부는 9월부터 각 기관과의 간담회를 통해 통합에 대한 의견을 수렴했으며, 통합의 구체적 실행 방안을 마련하기 위해 문체부와 통합 대상 4개 기관, 법률·노무 전문가로 구성한 특별전담팀(TF)을 발족하고 첫 회의를 진행한다. 특별전담팀은 기관 명칭 확정, 관련 법령 개정안 마련, 통합 이후 신설 조직과 인력 등 통합에 필요한 제반 사항을 중심으로 '(가칭) 한국문화진흥원' 설립을 추진할 예정이다.
특별전담팀 공동추진단장인 문체부 명수현 문화정책관은 "이번 기관 통합은 기관별로 분산된 전문성과 자원을 효과적으로 연계해 국민 눈높이에 맞는 문화서비스를 제공하는 데 그 목적이 있다. 통합 기관이 국민의 다양한 요구에 신속하고 효과적으로 대응할 수 있도록 지속적으로 지원할 것"이라고 밝혔다.
jyyang@newspim.com