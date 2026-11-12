헥토그룹 임직원, 소아암 아동 지원 걷기 챌린지 개최

임직원 840명, 28일간 하루 8000보 걷기 도전

한국소아암재단에 치료비 2500만원 기부 예정

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 헥토그룹이 임직원의 걷기 활동을 소아암 아동 지원으로 연결하는 '뚜벅뚜벅 챌린지 시즌7'을 진행한다고 12일 밝혔다. 약 840명의 임직원이 28일간 하루 8000보 걷기에 참여하며, 이를 통해 소아암 아동에게 총 2500만원 상당의 치료비를 지원할 예정이다.

이번 챌린지는 '걷고, 잇고, 나누고!'를 주제로 임직원의 건강한 생활 습관 형성과 동료 간 교류, 나눔 실천을 함께 도모하는 프로그램이다. 참여 임직원이 28일 동안 매일 8000보 목표를 달성하면 총 걸음 수는 약 1억8800만 보에 이른다.

회사에 따르면 하루 8000보는 서울시 건강관리 서비스에서도 활용하는 걷기 실천 기준이다. 2022년 국제학술지 '랜싯 공중보건'에 게재된 성인 약 4만7000명 대상 메타분석에서도 60세 미만 성인은 하루 8000~10000보까지 걸음 수가 늘어날수록 사망 위험이 낮아지는 것으로 보고됐다.

헥토그룹 임직원들이 점심시간에 '뚜벅뚜벅 챌린지 시즌7'에 참여해 함께 걷고 있다. [사진=헥토그룹]

동료 간 소통을 위해 매주 무작위로 조를 편성하는 '메이크프렌즈' 프로그램을 운영한다. 평소 교류가 적었던 임직원들이 함께 미션에 참여하고 추가 포인트를 적립할 수 있도록 했다. 챌린지 기간에는 '땅따먹기', '체력장', '히든스팟' 등 주간 이벤트와 '원데이 스피드 뚜벅'도 진행된다.

올해로 7년째 운영 중인 이 챌린지는 이번 시즌부터 기부 활동을 추가했다. 회사가 참여 임직원에게 지원하는 리워드 중 1인당 3만원을 참여도와 관계없이 기부하는 방식이다. 기부금은 한국소아암재단에 전달되며 소아암 아동의 치료비 지원에 사용될 예정이다.

헥토그룹 조직문화실 유주송 실장은 "임직원 한 사람의 걸음이 동료와 함께하는 활동을 넘어 의미 있는 나눔으로 이어지길 바란다"며 "뚜벅뚜벅 챌린지를 통해 건강한 습관을 함께 만들고 나눔을 실천하는 조직문화를 이어가겠다"고 말했다.

nylee54@newspim.com