트와이스 나연, '베이비 엔젤' 콘셉트 포토 공개…천사 비주얼

AI 핵심 요약beta
- 나연은 11일 새 싱글 타이틀곡 콘셉트 포토를 추가 공개했다
- 나연은 20일 싱글 나스티와 타이틀곡 베이비 엔젤을 발매한다
- 나스티에는 나연이 작사·작곡에 참여한 세 곡이 수록된다
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 트와이스 나연이 새 싱글 타이틀곡 '베이비 엔젤(BABY ANGEL)'의 콘셉트 포토를 추가 공개하며 컴백 기대감을 높였다.
나연은 오는 20일 새 싱글 '나스티(NA-sty)'와 타이틀곡 '베이비 엔젤'을 발매하고 컴백한다. JYP엔터테인먼트는 지난 10일 이색적인 분위기의 티저 포토를 첫 공개한 데 이어 11일 오후 신비로운 천사 콘셉트의 사진을 추가 오픈했다.
이번 포토에서 나연은 신곡 이름 '베이비 엔젤' 그 자체인 눈부신 천사 자태를 뽐냈다. 새하얀 날개와 순백의 드레스, 나연의 화사함이 만나 우아한 아우라를 완성했다. 푸른 하늘을 배경으로 그네에 앉거나 깃털에 둘러싸인 채 눈을 감고 평온한 표정을 짓는 등 여유로우면서도 몽환적인 무드를 자아냈다. 유니크한 감성이 돋보였던 첫 포토와는 상반된 콘셉트를 완벽 소화한 나연이 새 싱글로 펼칠 다채로운 매력에 기대가 커진다.
'나연의 스타일', '나답게'라는 의미에 앙큼한 어감의 영단어 'nasty'를 결합해 이름 지은 나연의 솔로 컴백 싱글 '나스티'는 타이틀곡 '베이비 엔젤'을 포함해 나연이 직접 작사, 작곡에 참여한 '쉬버(SHiVER)', '보이(BOY)'까지 총 세 곡이 실린다.
2022년 6월 미니 1집 '아이엠 나연(IM NAYEON)'으로 정식 솔로 데뷔한 나연은 계절감과 어우러지는 상큼 발랄한 에너지의 타이틀곡 '팝!(POP!)'으로 팬심을 매료하며 '서머퀸' 존재감을 빛냈다. 2024년 6월에는 파워풀한 퍼포먼스와 자신감 넘치는 모습이 돋보인 미니 2집 '나(NA)' 타이틀곡 '에이비씨디(ABCD)'로 당돌한 '핫걸' 면모를 각인시켰다. 매 솔로 앨범 색다른 색깔과 개성을 구축하며 아티스트로서 탄탄한 역량을 입증해 온 나연이 새 작품으로 어떤 음악과 매력을 선사할지 관심이 집중된다.
한편 나연의 솔로 싱글 앨범 '나스티'와 타이틀곡 '베이비 엔젤'은 20일 오후 2시 정식 발매된다.
moonddo00@newspim.com