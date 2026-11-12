엔씨, 리니지 3종 IP 통합 축제 25일 개최

킨텍스에서 '리니지 페스티벌: 아덴으로의 초대' 개최

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 엔씨가 25일 일산 킨텍스에서 리니지 지식재산권(IP) 3종이 참여하는 오프라인 축제 '리니지 페스티벌: 아덴으로의 초대'를 개최한다. 리니지 리마스터, 리니지M, 리니지 클래식이 함께하는 통합 행사는 회사 창사 이래 처음이다.

행사장은 게임의 세계관을 대표하는 '아덴성'을 콘셉트로 꾸며 게임 이용자들의 역사를 담아낸다. 페스티벌은 1부 '아덴으로의 초대'와 2부 '아덴의 밤'으로 나뉜다.

엔씨가 25일 일산 킨텍스에서 리니지 지식재산권(IP) 3종이 참여하는 오프라인 축제 '리니지 페스티벌: 아덴으로의 초대'를 개최한다. 리니지 리마스터, 리니지M, 리니지 클래식이 함께하는 통합 행사는 회사 창사 이래 처음이다. [사진= 엔씨]

방문객은 리니지를 소재로 한 체험형 어트랙션 8종을 즐길 수 있다. 각 게임별 시연으로는 리니지 리마스터의 '무한대전', 리니지M의 '4vs4 투기장', 리니지 클래식의 '유령의 집'이 준비된다. 이 외에도 리니지 굿즈를 직접 만드는 '아덴 제작소'와 음식·음료 부스, 파트너사 부스가 운영된다.

2부에서는 게임별 특별 스피치가 진행된다. 리니지 리마스터는 현재와 2027년 비전을 공유하고 리니지M은 토크 콘서트로 이용자와 만난다. 리니지 클래식은 게임 BJ를 초청해 시즌2 '트리아' 업데이트를 소개한다. 행사 말미에는 럭키 드로우로 경품을 증정한다.

모든 방문객에게는 기념 바스타월과 스트링백이 담긴 웰컴 키트가 제공된다. 방문객은 리니지 IP 3종 중 1종을 선택해 전용 호칭, 오리지널 외형 변신, 스페셜 패키지 등으로 구성된 인게임 쿠폰을 받을 수 있다. 체험형 어트랙션과 게임 시연에 참여하면 추가 보상도 획득 가능하다.

현재 3종 게임에서는 온라인 이벤트 '리니지 페스티벌 전야제'가 진행 중이다. 이용자가 모은 '리니지 페스티벌 주화'는 페스티벌 현장에서 바우처로 바꿔 머그컵, 금속 키링, 리니지 클래식 가이드북 등 굿즈로 교환하거나 아덴제작소 체험 신청에 사용할 수 있다.

입장 티켓은 13일 오후부터 티켓링크를 통해 선착순 판매된다. 1부 티켓은 오후 7시, 2부 티켓은 오후 8시부터 구매 가능하며, 회차별 1만 원이다. 1인 1매 구매로 제한되고 1부 티켓은 1매당 동반 1인 입장이 가능하다.

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