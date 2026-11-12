한경협 "선진국·신흥국 가교 역할"…2028년 G20 개최 준비

美·英 경제단체와 B20 중장기 협력 논의…내년부터 개최 준비

주요국 경제계 수장과 연쇄 회동…웨스 무어 주지사도 면담

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 한국경제인협회가 2028년 주요 20개국(G20) 정상회의 의장국 수임을 앞두고 글로벌 경제계와 협력 확대에 나섰다. 선진국과 신흥국을 연결하는 역할을 맡고, 기업들의 투자와 행동으로 이어질 수 있는 실질적인 정책 협력을 추진하겠다는 구상이다.

한경협은 지난 9일부터 11일까지 미국 워싱턴 D.C.에서 열린 '2026 USA B20 서밋'에 한국 경제계를 대표해 참석했다고 11일 밝혔다. B20은 G20의 공식 민간 경제계 자문기구로, 주요 기업과 경제단체들이 통상·에너지·경제성장 등 분야별 정책 권고안을 마련해 G20 정상들에게 전달한다.

한경협은 9일부터 11일까지 미국 워싱턴 D.C.에서 미국상공회의소 주최로 열린 '2026 USA B20 Summit'에 참가했다. 이번 회의에서 한국이 2028년 G20?B20 의장국 수임을 앞둔 가운데, 한경협은 향후 B20에서 한국 경제계의 역할과 G20과의 연계 강화 방안 등 의장국으로서의 비전을 글로벌 경제리더들에게 적극 알렸다. 사진은 김창범 한경협 부회장이 한국 대표로 참석해 수잰 클락 미국상공회의소 회장, 레인 뉴턴-스미스 영국산업연맹(CBI) 사무총장과 대담을 나누고 있는 모습. [사진=한경협 제공]

김창범 한경협 부회장은 행사 마지막 날 열린 'B20 의장 3국(트로이카) 세션'에 참석해 한국의 역할과 향후 협력 방향을 설명했다. 이 자리에는 올해 의장국인 미국의 수잰 클락 미국상공회의소 회장과 내년 의장국인 영국의 레인 뉴턴-스미스 영국산업연맹 사무총장도 함께했다.

김 부회장은 "한국 경제의 강점을 바탕으로 선진국과 신흥국 경제계를 잇는 든든한 가교 역할을 수행할 것"이라고 밝혔다. 이어 "B20의 정책 권고가 기업의 자발적 투자와 행동으로 연결되려면 실질적 인센티브와 지원책을 담은 실용적 모델로 전환해야 한다"며 "2028년 G20·B20의 성공적인 개최를 위해 내년부터 본격적인 준비에 나설 것"이라고 강조했다.

한경협은 올해 B20의 통상·혁신·에너지·경제성장 등 4개 분과에 국내 주요 기업들과 참여해 한국 경제계의 의견을 전달했다. 각 분과에서 논의한 정책 권고안은 이번 행사에서 채택됐다.

한경협은 9일부터 11일까지 미국 워싱턴 D.C.에서 미국상공회의소 주최로 열린 '2026 USA B20 Summit'에 참가했다. 이번 회의에서 한국이 2028년 G20?B20 의장국 수임을 앞둔 가운데, 한경협은 향후 B20에서 한국 경제계의 역할과 G20과의 연계 강화 방안 등 의장국으로서의 비전을 글로벌 경제리더들에게 적극 알렸다. 사진은 김창범 한경협 부회장이 한국 대표로 참석해 수잰 클락 미국상공회의소 회장, 레인 뉴턴-스미스 영국산업연맹(CBI) 사무총장과 대담을 마치고 기념촬영을 하는 모습. [사진=한경협 제공]

행사 기간 주요국 경제단체와의 협력도 강화했다. 김 부회장은 영국산업연맹과 인도네시아 상공회의소, 호주산업그룹 등 주요 경제단체 관계자들과 연이어 만나 2028년 B20 개최를 위한 협력 방안을 논의했다.

최근 미국 중간선거에서 재선에 성공한 웨스 무어 메릴랜드 주지사와도 별도로 회동했다. 양측은 한국 경제계와 메릴랜드주 간 지속적인 교류와 협력 확대 방안을 논의했다.

mkyo@newspim.com