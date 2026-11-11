최정호 익산시장, 반도체 소부장 특화단지·미래 구상 '공유'

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두 번째 '타운홀미팅' 개최…기업·대학·시민 등 60여 명 참여

첨단산업 육성부터 청년 일자리·주거 지원까지 산업도시 청사진 논의

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 최정호 익산시장은 11일 익산공공영상미디어센터에서 '반도체 소부장 특화단지와 익산의 미래'를 주제로 두 번째 '시민과 함께 여는 타운홀미팅'을 개최했다.

익산시는 정부의 반도체 소부장 특화단지 지정에 따른 산업 전환 구상을 설명했다. 기존 전통 제조업과 농식품 중심의 산업 구조를 고부가가치 반도체 소재·부품 중심으로 전환하고, 지역 산업 경쟁력을 높인다는 계획이다.

타운홀 미팅[사진=익산시]2026.11.11 lbs0964@newspim.com

행사는 최정호 익산시장을 비롯 시 공무원들과 지역 반도체 소부장기업 임직원, 지역 대학교·고등학교 학생 및 교수진, 일반 시민 등 60여 명이 참석했다.

특히 동우화인켐, 롯데에너지머티리얼즈, 미원상사 등 주요 기업과 60여 개 관련 기업이 형성한 산업 생태계, KTX 익산역을 중심으로 한 물류 여건을 바탕으로 반도체 산업의 핵심 거점으로 도약하겠다는 구상을 제시했다.

반도체와 함께 실물 인공지능(피지컬 AI) 기반 이동로봇 산업도 새로운 성장 분야로 육성한다. 자율 비행 로봇 기술을 검증하고 관련 첨단기업 유치에 나서는 한편 기업 투자 확대를 위한 산업 기반시설 확충 방안도 공유했다.

시는 기업 입주 수요에 대응해 제3일반산업단지를 확장하고 유휴 부지를 활용한 맞춤형 산업 공간을 공급할 계획이다.

업종 제한을 유연하게 조정하고 한국전력공사 등 관계기관과 협력해 전력과 공업용수 등 필수 기반시설도 안정적으로 확보한다는 방침이다.

청년 일자리와 정주 여건 개선 방안도 주요 의제로 다뤄졌다. 지역 대학과 협력해 청년들의 지역 우수기업 탐방과 맞춤형 실무교육을 확대하고, 취업으로 이어질 수 있도록 지원할 계획이다.

산업단지 통근버스 운행과 중소기업 기숙사 임차비 지원 등 청년들의 주거·교통 부담을 줄이기 위한 정책도 소개했다.

최정호 익산시장은 "익산의 미래 100년을 책임질 반도체 특화단지는 시의 노력만으로 완성될 수 없으며 시민과 기업, 학교의 협력과 지혜가 모일 때 성공할 수 있다"며 "시민들의 소중한 의견을 바탕으로 좋은 일자리가 넘치고 청년들이 머무는 첨단 산업도시 익산을 만들어 가겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com