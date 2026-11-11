[APBC] 호주전 선발 SSG 김민준 낙점…정규시즌 안정감 이어갈까

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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=SSG 투수 김민준이 2026 아시아프로야구챔피언십(APBC) 선봉에 나선다.

APBC 한국대표팀 최원호 감독은 11일 일본 도쿄돔에서 열린 대회 공식 기자회견에서 "내일 호주전 선발투수는 김민준이다. 최근 국제대회에선 1차전이 늘 어려웠다. 우리 선발투수가 7명 정도 되는데 김민준이 올해 가장 안정적인 투구를 보여줬다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] SSG 김민준이 11일 대전 한화생명볼파크에서 열린 APBC 강화 훈련에서 훈련에 참여했다. [사진=SSG 랜더스] 2026.11.11 willowdy@newspim.com

한국을 포함해 일본, 대만, 호주까지 4개 국가가 참여하는 APBC는 만 24세 이하 혹은 입단 3년차 이내의 젊은 선수들만 출전할 수 있다. 최대 3명인 와일드카드도 29세 이하로 제한한다.

각 연령별 컵대회가 있는 축구나 국제대회가 많은 타종목에 비해 야구는 미국 프로야구 메이저리그(MLB)가 주최하는 WBC 외에 국제대회가 많지 않다. 세계야구소프트볼대회(WBSC)는 그런 유망주들에게 많은 경험을 쌓을 수 있도록 2017년부터 APBC를 개최했다.

2017년과 2023년 열린 두 대회에서 모두 일본에 막혀 준우승에 그쳤다. 이번 대회에서는 우승을 노리고 있는 만큼 첫 경기가 중요하다.

한국은 오는 12일 정오에 도쿄돔에서 열리는 호주와 첫 경기에서 김민준을 선발로 예고했다. 김민준은 올 시즌 17경기 9승 3패, 평균자책점 3.56을 기록했다. 퀄리티스타트(QS·선발 6이닝 이상 3자책점 이하)는 총 9회를 달성했다. 특히 지난 8월 18일 대구 삼성전에서 6이닝 1실점으로 KBO리그 역대 4번째 고졸신인 5경기 연속 QS 기록을 달성하기도 했다.

[서울=뉴스핌] SSG 김민준이 지난 대전에서 열린 강화훈련에서 코치진과 대화를 나누고 있다. [사진=SSG 랜더스] 2026.11.11 willowdy@newspim.com

최 감독도 그런 김민준의 경기 운영 능력을 높게 평가했다. 지난 6일 대전에서 열린 강화훈련 중 상무와 평가전에서 2이닝을 던지기도 했다.

최 감독은 "호주는 데이브 닐슨 감독이 8년째 합을 맞춰 선수들의 장단점을 잘 파악하고 있다. 투수 운영을 보면 짧게 끊어 던지는 스타일"이라며 "이번에도 투수 엔트리를 다른 나라보다 많은 16명으로 가져갔다. 타자들의 빠른 적응이 관건"이라고 공략 방식을 귀띔했다.

한편 APBC는 풀리그 형식으로 참가한 모든 국가가 한번씩 맞대결을 해 순위를 정한다. 한국은 호주와 경기를 시작으로, 13일 오후 7시 일본, 14일 오후 7시에 대만과 맞붙는다. 15일에는 3, 4위가 오전 11시에 3위 결정전을, 1, 2위가 오후 7시에 결승전을 치른다.

willowdy@newspim.com