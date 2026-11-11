[프로야구] 키움, 2027시즌 코치진 구성 완료…이성열 합류·이형종 플레잉코치 변신

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 키움 이성열 타격코치를 새롭게 영입하고 이형종을 플레잉코치로 선임하는 등 2027시즌 코칭스태프 구성을 마쳤다.

키움은 11일 설종진 감독을 중심으로 한 1군과 퓨처스팀, 잔류군 코치진 구성을 완료했다고 발표했다.

[서울=뉴스핌] 키움 2027시즌 코치진 명단. [사진 = 키움 히어로즈] 2026.11.11 wcn05002@newspim.com

1군은 설종진 감독을 비롯해 강병식 수석코치, 김수경 투수 총괄코치, 노병오 투수코치, 문성현 불펜코치, 박도현 배터리코치, 이성열 타격코치, 이형종 타격 보조코치, 유재신 수비 및 3루 주루·작전코치, 김준완 외야·1루 주루코치로 구성됐다.

가장 눈에 띄는 변화는 이성열 코치의 합류다. 2012년부터 2015년 4월까지 히어로즈에서 뛰었던 이 코치는 한화를 거쳐 2021년 은퇴했다. 이후 2022년 KT에서 지도자 생활을 시작해 퓨처스팀과 육성·재활군에서 타격을 지도했다.

키움은 이 코치의 타자 육성 경험을 높이 평가해 영입을 결정했다. 이 코치는 이날 대만 타이난에서 진행 중인 마무리캠프에 합류해 선수 지도에 나선다.

외야수 이형종은 선수 생활을 병행하면서 1군 타격 보조코치를 맡는다. 현역 시절 쌓은 경험을 후배들에게 전수하고 타격 훈련을 지원할 예정이다.

코치진 보직 이동도 이뤄졌다. 퓨처스팀에서 수비와 주루를 지도했던 유재신 코치는 1군 수비 및 3루 주루·작전코치로 자리를 옮긴다. 문성현 코치도 1군 불펜을 담당한다.

오윤 감독이 이끄는 퓨처스팀에는 정찬헌 투수코치, 박승주 불펜코치, 김동우 배터리코치, 이병규·이명기 타격코치, 박정음 외야 및 3루 주루·작전코치, 문찬종 수비·1루 주루코치가 배치됐다. 박승주 코치는 1군에서 퓨처스팀으로 이동하며, 문찬종 코치도 퓨처스팀에서 수비와 1루 주루를 지도한다.

박병호 코치는 잔류군 총괄과 퓨처스팀 타격 총괄을 겸임한다. 올해 잔류군 선임코치로 지도자 생활을 시작한 박 코치는 젊은 선수들의 성장에 기여한 점을 인정받아 역할이 확대됐다.

잔류군에서는 임규빈·조범준 코치가 투수를 지도하고 강병운 코치가 재활을 담당한다.

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