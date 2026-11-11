[MLB] 와이스, SD와 1+1년 185만 달러 계약…한화 복귀 대신 빅리그 도전

AI 핵심 요약beta
- 라이언 와이스는 11일 샌디에이고와 1년 185만달러 계약을 맺었다
- 와이스는 샌디에이고 선발진 보강을 위해 영입된 것으로 알려졌다
- 한화 복귀설이 돌았지만 MLB 도전을 이어가기로 선택했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=한화 복귀설이 돌았던 라이언 와이스가 미국 프로야구 메이저리그(MLB) 잔류를 선택했다.
미국 스포츠 매체 ESPN은 11일(한국시간) "샌디에이고가 와이스와 1년 185만 달러 계약을 맺었다"고 밝혔다.
샌디에이고는 선발진을 채우기 위해 와이스를 영입했다. ESPN에 따르면 와이스가 이번 계약 조건을 달성하면 내년 400만 달러 연봉을 포함해 최대 550만 달러까지 받게 된다.
와이스는 지난 2024년 한화 부상대체 외국인 선수로 영입돼 16경기 5승 5패, 평균자책점 3.73을 기록했다. 2025년에도 한화와 동행을 이어간 와이스는 30경기 16승 5패, 평균자책점 2.87로 한화의 준우승에 기여했다.
지난 시즌을 마친 후 휴스턴과 계약을 맺어 꿈에 그리던 MLB 진출에 성공했다. 하지만 살아남는 것은 쉽지 않았다. 와이스는 빅리그 9경기 3패, 평균자책점 7.62를 기록했고, 결국 마이너리그로 내려갔다.
휴스턴 산하 트리플A 구단인 슈가랜드에서 와이스는 22경기, 5승 5패, 1세이브, 평균자책점 5.42를 기록했다. KBO에서 보여줬던 모습과는 대조적이다.
결국 올 시즌을 마친 후 휴스턴과 이별한 와이스의 한화 복귀 소문이 무성했다. 하지만 선발진 보강을 원하는 샌디에이고가 와이스를 원했다. 와이스는 한국 복귀 대신 빅리그 도전을 이어간다.
willowdy@newspim.com