[MLB] 와이스, SD와 1+1년 185만 달러 계약…한화 복귀 대신 빅리그 도전

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 전국철도노동조합이 안전인력 충원과 승진제도·처우 개선 등을 요구하며 오는 12월 10일 오전 9시 총파업을 예고했다. 노조는 정부와 한국철도공사가 요구안을 수용하지 않을 경우 파업에 돌입한다는 방침이다. 이달 결의대회와 안전운행 투쟁 등을 이어가며 투쟁 수위를 단계적으로 높일 계획이다. 서울 용산구 용산역 인근에서 열차가 오가고 있다. 전국철도노동조합은 다음달 10일 오전 9시부터 무기한 총파업 돌입을 예고했다. [사진=뉴스핌DB] 11일 철도노조는 안전인력 충원과 현장 중심의 공정한 승진제도 마련 등을 요구하며 다음달 10일 오전 9시 총파업에 나설 계획이라고 밝혔다. 노조는 2026년 임금 및 단체교섭에서 관련 요구안을 제출했지만 지난달 14일 3차 본교섭이 결렬됐다. 다음날 임시대의원대회에서 쟁의발생을 결정했고, 지난달 30일 중앙노동위원회 2차 조정회의에서도 조정 중지 결정이 내려졌다. 이달 2~5일 진행한 쟁의행위 찬반투표는 찬성률 77.58%로 가결됐다. 재적 조합원 대비 찬성 비율은 67.97%다. 노조는 오는 14일 오후 2시 서울역 12번 출구에서 철도노동자 총력결의대회를 연다. 이달 16일부터는 전 조합원이 투쟁조끼와 등벽보를 착용하고, 23일부터 2주간 안전운행 투쟁과 지구별 총파업 야간총회를 진행할 예정이다. 주요 쟁점은 승진제도와 안전인력 충원, 처우 개선이다. 강철 철도노조 위원장은 "현장 직원도 제도상 3급까지 승진할 수 있지만 한정된 승진 기회가 본사·본부 직원과 관리자에게 집중돼 있다"며 "철도를 실제로 움직이는 현장 노동자에게도 공정한 기회가 주어지는 승진제도가 마련돼야 한다"고 말했다. 안전인력 부족 문제도 제기했다. 임시열차나 비상 상황에 투입할 대체 인력이 부족해 휴일 근무가 이어지고 기관사들의 연차·병가 사용도 어렵다는 게 노조의 주장이다. 철도통합으로 운행 횟수와 좌석이 늘어난 만큼 승강장·역 안내 인력과 차량 정비 인원도 함께 충원해야 한다고 강조했다. 선로를 점검하는 전기분야는 현재 2인 체계에서 열차 감시원을 포함한 3인 체계로 바꿔야 한다고 요구했다. 노조는 기획재정부가 인력 통제와 감축 기조를 유지하며 현장에 인력 감축 방안을 요구하고 있다고 비판했다. 강 위원장은 "노동자가 포기한 휴일과 떠안은 업무가 쌓일수록 사고 위험도 커진다"며 "같은 비극이 되풀이되어서는 안 된다"고 강조했다. 숙소 여건 개선도 요구했다. 일부 현장에서는 최대 10명이 한 방에서 생활하는 데다 국가철도공단이 노조 동의 없이 숙소 설계기준을 기존 1인 1실에서 2인 1실로 변경했다는 의견을 냈다. 교대근무자의 휴식 부족이 안전을 위협할 수 있다는 점도 지적했다. 강 위원장은 "현장 노동자의 휴식을 보장하는 것이 곧 승객의 안전을 지키는 길"이라며 "철도공사와 정부에 책임 있는 조치를 촉구한다"고 말했다. 기재부가 안전인력 충원 요구에 응하지 않고 인력 통제·감축 기조를 고수하면 총파업에 돌입하겠다고도 강조했다. chulsoofriend@newspim.com