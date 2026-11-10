의정부시 '첨단미래산업 학술대회' 개최…자족도시 전환 속도

AI 핵심 요약beta
- 의정부시는 9일 첨단미래산업 학술대회를 개최했다
- 반환공여지 기반 바이오·AI·미디어 산업 육성 전략을 제시했다
- AI·미디어 기업과 협약하고 자족도시 전환을 추진했다
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[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 의정부시가 미군 반환공여지를 활용한 첨단미래산업 육성 전략을 제시하며 자족도시로의 전환에 속도를 내고 있다.
의정부시는 지난 9일 서울 서초구 양재동 엘타워에서 '2026 의정부 첨단미래산업 학술대회'를 개최했다고 10일 밝혔다.
이번 행사에는 기업과 연구기관, 투자자, 유관기관 관계자 등 120여 명이 참석해 바이오·인공지능(AI)·미디어 산업을 중심으로 한 융복합 생태계 구축 방안을 논의했다.
시에 따르면 이번 학술대회는 미군 반환공여지를 기반으로 경기북부 차세대 바이오 융복합 허브를 조성하고 의정부시를 첨단미래산업 중심의 자족도시로 발전시키기 위한 청사진을 공유하기 위해 마련됐다.
김원기 의정부시장은 '안보의 도시에서 미래산업의 도시로'를 주제로 발표하며 주거 중심 도시에서 벗어나 기업과 인재가 모이는 자족도시로 도약하기 위한 전략을 발표했다.
주요 전략은 ▲반환공여지별 입지 경쟁력을 연결한 미래산업 벨트 구축 ▲캠프 레드클라우드(CRC)를 기반으로 한 경기경제자유구역 지정 추진 ▲서울 및 경기북부 주요 산업 거점과 연계한 첨단산업 허브화 ▲기업 성장과 인재 정착을 위한 지속 가능한 정주 생태계 조성 등이다.
기조강연에는 고베 바이오메디컬 이노베이션 클러스터의 고바야시 케이코 개발총괄과 한국바이오협회 이승규 부회장이 나섰다.
두 연사는 글로벌 바이오 클러스터의 성공 사례를 소개하고 의정부시가 차세대 바이오 융복합 허브로 성장하기 위한 전략적 방향을 제시했다.
일본 바이오 혁신 거점인 바이오랩스 재팬과 쇼난 아이파크 관계자들도 참석해 기관 운영 현황과 기업 육성 사례를 공유했다. 또한 의정부시와의 바이오산업 협력 및 기업 유치 가능성에 대한 논의도 이어졌다.
토론회는 김갑성 연세대 교수가 좌장을 맡아 '의정부시 첨단미래산업 육성 및 융복합 생태계 구축 전략'을 주제로 진행됐다. 참석자들은 첨단산업 기업 유치와 산학연 협력, 인재 확보, 산업 생태계 조성을 위한 실행 방안을 논의했다.
의정부시는 이날 AI 전문기업 ㈜마음에이아이, 미디어 콘텐츠 기업 ㈜포엔터테인먼트와 업무협약을 체결했다. 양측은 AI와 미디어 콘텐츠를 결합한 차세대 융복합 생태계 조성과 관련 기업 육성 및 협력 기반 마련에 힘을 모으기로 했다.
김원기 시장은 "그동안 각종 중첩 규제로 성장에 제약을 받던 의정부시가 첨단미래산업의 중심이자 자족도시로 대전환을 준비하고 있다"며 "학술대회에서 논의된 제언과 네트워크를 바탕으로 경제자유구역 지정 추진을 비롯해 기업들이 찾아오는 지속 가능한 투자 환경을 조성하겠다"고 밝혔다.
asj7376@newspim.com