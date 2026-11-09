'김은중호' 소집, LA올림픽行 준비…'유럽파' 김예건·김민수 10일 합류

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 유다연 기자=한국 21세 이하(U-21) 축구대표팀이 올림픽을 위한 담금질에 나섰다.

U-21 축구대표팀은 9일 충남 천안 코리아풋볼파크에서 훈련을 위한 소집에 들어갔다.

[서울=뉴스핌] 한국 만 21세 선수들 국가대표 감독을 맡은 김은중 감독. [사진=대한축구협회] 2026.10.30 willowdy@newspim.com

지난 5월 부임한 김은중 감독은 이번 소집훈련부터 본격적으로 올림픽을 향한 옥석 가리기에 돌입한다.

이날 김민수와 김예건을 제외한 모든 선수가 합류했다. 스코틀랜드 프로축구리그 레인저스 FC 소속 김민수는 지난 8일, 세르비아 프로축구리그 츠르베나 즈베즈다 소속 김예건은 이날 경기를 소화해 오는 10일 입국한다.

U-21 대표팀은 이달 멕시코 U-21 대표팀과 두 차례 친선경기를 치른다. 오는 14일 오후 4시 코리아풋볼파크에서 비공개로 1차전을 치른다. 이후 17일 오후 7시에는 천안 종합운동장에서 팬들 앞에서 2차전을 치른다.

국내에서 진행하는 친선경기는 이번이 처음이다. 해외에서는 4년 주기로 열리는 올림픽을 대비해 대표팀을 편성한다. 아시아에서도 올림픽에 맞춰 연령별 대표팀을 구성한다.

지난 9월 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임에서도 일본, 우즈베키스탄, 사우디아라비아를 비롯한 일부 국가들은 LA 올림픽에 대비해 U-21 대표팀으로 팀을 꾸렸다. 이란과 태국도 U-21 선수들을 주축으로 선수들을 소집했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = U-21 축구대표팀. [사진=KFA] 2026.11.02 psoq1337@newspim.com

반면 한국은 병역 특례를 위해 아시안게임과 올림픽 대표팀을 2년씩 따로 구상해왔다. 이에 대해 축구계에서는 두 대회를 구분해 4년 주기의 대표팀을 꾸려야 한다는 목소리가 나왔다. 이에 축구협회는 당초 U-23 대표팀 이민성 감독을 아시안게임과 올림픽 준비에 나서려고 했다. 하지만 이 감독이 AFC U-23 아시안컵에서 4위로 그쳐 축구협회가 김 감독에게 올림픽 대비에 나선 U-21 대표팀 지휘봉을 맡겼다.

올림픽 준비에 나서게 된 김 감독은 부임 이후 K리그1, 2와 대학축구를 꾸준히 관전하며 선수들을 점검했다. 특히 9월에는 아시안게임 현장에 방문해 10경기 정도 관전하며 올림픽 대표팀을 이끌며 만날 아시아 U21 대표팀들을 분석했다.

아시안게임 후 9·10월 A매치 기간 소집 훈련에 돌입해 호주 원정을 다녀왔고, 호주 U-21 대표팀을 상대로 1승 1무를 기록했다.

김 감독 휘하에서 U-21 국내 친선경기는 처음인 만큼 많은 관심을 끈다.

willowdy@newspim.com