러, 일부 지역서 또 다시 휘발유 판매 제한… 우크라의 잇따른 정유시설 공습 여파

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우크라, 최근 2주간 러시아 정유시설 8곳에 드론·미사일 공격

[런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 우크라이나가 지난달 말부터 러시아 정유시설에 대한 장거리 드론·미사일 공습을 대폭 강화하면서 러시아 일부 지역에서 휘발유 판매를 제한하는 등 연료 부족 사태가 다시 확산하고 있다고 로이터통신이 9일(현지시각) 보도했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 10월 11일 일방적으로 선언했던 '에너지 휴전'이 사실상 휴지조각이 된 후 우크라이나는 러시아 정유시설에 대한 공습을 재개했으며 특히 최근 2주 동안 최소 8곳의 러시아 주요 정유시설이 타격을 받았다.

지난 7월 8일(현지시간) 러시아 흑해 연안 휴양 도시 아나파 주유소에서 차량이 줄지어 대기하는 모습. [사진=로이터 뉴스핌]

보도에 따르면 러시아 최대 국영 석유회사 로스네프트는 일부 지역 주유소에서 차량당 휘발유 판매량을 제한하기 시작했다. 도심 주유소에서는 차량 한 대당 30ℓ, 고속도로 주유소에서는 50ℓ까지만 판매하도록 했다.

카렐리야를 비롯해 부랴티야, 자바이칼, 니즈니노브고로드, 아르한겔스크, 펜자, 크라스노야르스크 등 여러 지역에서 이 같은 조치가 시행되고 있다고 한다.

이번 조치는 우크라이나가 러시아의 에너지 산업을 겨냥한 장거리 공습을 대폭 강화한 데 따른 것이라는 분석이 나오고 있다.

우크라이나는 미국의 압박 속에 지난달 약 2주 동안 러시아 정유시설 공격을 자제했지만 휴전 협상이 진전을 보지 못하자 지난달 30일부터 공격을 재개했다.

노보쿠이비셰프스크와 크스토보, 야로슬라블 등 주요 정유시설이 잇따라 공격을 받았으며, 9일에는 상트페테르부르크 인근의 키리시 정유공장도 드론 공격을 받아 화재가 발생했다. 키리시는 연간 약 1700만~1800만t의 원유를 처리하는 러시아 제2의 정유시설이다.

우크라이나는 러시아가 자국의 발전소와 송전시설 등을 지속적으로 공격해 대규모 정전을 초래하고 있는 만큼 정유시설 공격은 정당한 대응이라는 입장이다. 또 러시아의 연료 생산과 수출 능력을 약화시켜 전쟁 수행 능력을 떨어뜨리는 것이 목표라고 했다.

볼로디미르 젤렌스키 대통령은 러시아가 우크라이나 에너지 시설 공격을 중단하면 정유시설 공격을 멈출 준비가 돼 있다고 주장하고 있다.

러시아는 세계 최대 원유 생산국 가운데 하나지만 휘발유 생산량은 내수 소비보다 10~15% 정도 많은 수준인 것으로 알려졌다. 이 때문에 정유시설 중 일부만 가동이 중단돼도 곧바로 내수 공급 부족으로 이어질 수 있다.

러시아는 지난 여름에도 우크라이나의 정유시설 공격과 휴가철 수요 증가가 겹치면서 소련 붕괴 이후 최악의 연료 부족 사태를 겪었다. 당시 정제시설 가동 능력의 최대 45%가 일시적으로 멈췄다.

러시아 정부는 휘발유 수출 제한과 디젤 수출 통제, 일부 지역 판매 제한 등 비상조치를 잇달아 내놨다. 이후 정유시설 복구와 수입 확대, 계절적 수요 감소로 공급난이 다소 완화됐지만 최근 우크라이나의 공격이 재개되면서 연료 판매 제한이 다시 등장한 것이다.

ihjang67@newspim.com