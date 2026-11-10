유럽증시, 은행·방산 강한 오름세 타고 일제히 상승… 국제유가는 4% 이상 하락

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[런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 9일(현지시각) 유럽 주요국의 증시가 일제히 올랐다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란에 대한 재공격 가능성이 "아주 낮다"고 밝히면서 투자자들이 크게 안도하는 모습이었다. 국제유가는 4% 이상 떨어졌다.

주요 섹터 중 은행이 합병과 호실적 등 호재에 힘입어 강한 오름세를 보였다.

범유럽 지수인 STOXX 600 지수는 전장보다 8.19포인트(1.26%) 상승한 656.52로 장을 마쳤다.

독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 지수는 446.83포인트(1.73%) 오른 2만6267.19에, 영국 런던 증시의 FTSE 100 지수는 108.93포인트(1.02%) 뛴 1만782.87로 마감했다.

프랑스 파리 증시의 CAC 40 지수는 94.30포인트(1.16%) 전진한 8233.30으로, 이탈리아 밀라노 증시의 FTSE-MIB 지수는 1346.92포인트(2.69%) 급등한 5만1399.88에 장을 마쳤다.

스페인 마드리드 증시의 IBEX 35 지수는 373.00포인트(1.93%) 오른 1만9742.50으로 마감했다.

프랑스 파리 증권거래소[사진=로이터 뉴스핌]

트럼프 대통령은 전날 미 CNN과의 전화 인터뷰에서 "이란이 매우 강력한 합의에 서명하는지에 달려 있다"고 전제하면서 "(그럴 경우) 이란에 대한 재공격 가능성은 매우 낮다"고 말했다.

트럼프 대통령의 평소 발언 스타일을 감안할 때 이날 발언 중 "재공격 가능성이 매우 낮다"는 점이 크게 주목을 받는 모습이었다.

기름값은 뚜렷한 하향세를 보였다. 글로벌 벤치마크인 브렌트유는 영국 시각 오후 5시 21분 현재 4.64% 떨어진 배럴당 93.73달러를 기록했다.

영국 자산운용사 웰스클럽의 수석 투자전략가 수재너 스트리터는 "반도체 관련 종목 반등으로 기술주가 주목받고 있지만, 유럽 증시 상승은 단순한 기술주 중심 랠리보다 훨씬 광범위하게 나타나고 있다"고 말했다.

그러면서 "유럽시장 투자자들은 에너지 가격 하락이 경제활동과 기업 수익성을 개선할 가능성에 주목하고 있다"고 말했다.

은행주는 3.1% 올랐다.

이탈리아 상업은행 방코 BPM이 10.7% 급등했다. 프랑스 금융그룹 크레디 아그리콜이 자사의 이탈리아 자회사와 방코 BPM을 합병해 이탈리아 3위 규모의 은행을 출범시키는 방안을 제안했다고 밝힌 영향이라는 분석이 나왔다.

이탈리아 은행 유니크레디트는 3분기 순이익이 작년 같은 기간에 비해 24% 증가해 시장 예상치를 크게 웃돌았고, 올해 연간 실적 전망을 상향 조정한다고 발표하면서 6.3% 뛰었다.

로이터통신은 "유니크레디트는 현재 독일 상업은행 코메르츠방크의 경영 전략 수립에도 영향을 미칠 준비를 하고 있다"며 "코메르츠방크 주가도 3.9% 상승했다"고 말했다.

스위스 온라인은행 스위스쿼트은행의 수석 시장 애널리스트 이펙 오즈카르데스카야는 "유럽 은행들은 올해 초부터 인공지능(AI) 확산의 수혜를 입었다"며 "AI에 따른 생산성 향상이 상당했고, AI 관련 자금 조달과 높은 트레이딩 수익도 은행 실적을 강하게 떠받쳤다"고 말했다.

방산주도 지난주 급락 이후 저가 매수세가 유입되면서 4.2% 올라 주요 섹터 중 가장 큰 상승폭을 보였고, 기술 업종도 2% 올랐다.

명품업종은 0.7% 하락했다. 중국의 10월 소비 관련 지표가 부진하게 나타나면서 유럽 명품업체들의 핵심 시장인 중국의 소비 회복이 여전히 약하다는 우려가 반영됐다.

독일 건설회사 회흐티프는 최대주주인 스페인 건설·인프라 기업 ACS가 이 회사에 대한 공개매수(TOB)를 검토하지 않고 있다고 밝히면서 1.3% 하락했다.

이번 주에는 유로존(유로화 사용 21개국) 10월 물가(2차 추정치)와 3분기 경제성장률(2차 추정치)이 발표될 예정이다.

ihjang67@newspim.com