경남교육청, 겨울철 재난 대비 비상 대응 체계 가동…"학생 안전 확보"

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학교장 판단 따른 학사 운영 조정

종합상황실 운영…피해 최소화

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도교육청이 겨울철 대설과 한파로 인한 학생 안전사고와 교육시설 피해를 막기 위해 비상 대응에 들어간다.

경남도교육청이 겨울철 대설과 한파로부터 학생과 교직원을 보호하고 교육시설 피해를 최소화하기 위한 '2026년 겨울철 자연재난 대비 추진 계획'을 9일 도내 전 기관과 각급 학교에 안내했다. 사진은 경남도교육청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.08.16

도교육청은 오는 15일부터 내년 3월 15일까지 종합상황실을 운영하고 기상 상황과 재난 단계에 따른 비상대응체계를 가동한다고 9일 밝혔다. 교육시설 안전점검은 16일부터 12월 18일까지 진행한다.

도교육청은 이같은 내용이 담긴 '2026년 겨울철 자연재난 대비 추진 계획'을 도내 교육기관과 각급 학교에 안내했다.

각 기관과 학교는 지역별 기상 여건과 시설 특성을 반영한 자체 대응계획을 세우고 비상연락망을 정비한다. 학생을 대상으로 대설·한파 발생 때 행동요령과 학교 대응 절차를 교육하고 재난 상황을 가정한 훈련도 실시한다.

기상특보가 발효되면 학교장이 기상예보와 통학 여건, 학교 주변 상황을 종합해 등·하교 시간 조정이나 휴업 여부를 결정한다. 정상적인 학사 운영이 어려울 경우 교육지원청 또는 도교육청과 협의해 원격수업으로 전환할 수 있다.

학사 운영 조정 내용은 전날 하교 1시간 전까지 학생과 학부모에게 알리는 것을 원칙으로 한다. 갑작스러운 기상 변화가 발생하면 당일 오전 6시까지 안내한다.

광범위한 피해가 예상되면 도교육청은 오전 5시까지 대응 방향을 정한다. 교육지원청은 오전 5시 30분까지, 학교는 오전 6시까지 관련 내용을 전달받아 조치한다.

재난 대응은 주의·경계·심심각 3단계로 운영한다. 대설특보가 여러 시·군으로 확대되거나 한파가 장기간 이어지면 상황관리전담반을 가동해 학교별 학사 조정 현황과 인명·시설 피해를 파악한다.

상황총괄반과 복구지원반, 교육과정운영반은 각각 재난 대응과 시설 복구, 학사 운영을 지원한다.

안전점검에서는 적설로 붕괴할 가능성이 있는 시설과 동파·결빙 우려 구역을 집중적으로 살핀다. 현장에서 바로 개선할 수 있는 사항은 즉시 조치하고 피해가 발생하면 출입을 통제한 뒤 응급복구에 나서 2차 사고를 막는다.

복구가 필요한 경우 교육시설안전원 재난복구비와 교육부 재난안전관리 특별교부금 등을 연계해 지원할 계획이다.

news2349@newspim.com